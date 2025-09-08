以軍襲擊加沙多地造成至少50人死亡

中評社北京9月8日電／據新華社報導，綜合巴勒斯坦通訊社7日報導，以色列軍隊當天襲擊加沙地帶多地，造成至少50名巴勒斯坦人死亡，其中46人死於加沙地帶北部。



加沙地帶民防部門發言人馬哈茂德·巴薩勒7日發表聲明說，以軍當天徹底摧毀了超過50處建築，另有約100處建築不同程度受損，其中包括高層住宅樓。持續不斷的襲擊“令民防隊伍精疲力竭”，“自3月18日戰爭重啟以來，今天是最艱難的日子之一”。



50多歲的加沙城居民阿布·穆罕默德·阿拉比德告訴新華社記者，其住地鄰近建築在襲擊中倒塌，他被迫流離失所。



儘管以軍持續推進在加沙地帶北部加沙城的軍事行動，但很多當地居民仍選擇留守。加沙城一位名叫納賽爾·阿塔爾的教師對記者表示，加沙地帶南部同樣不安全，留在這裡是別無選擇。



加沙地帶衛生部門7日公布的數據顯示，自3月18日以色列恢復對加沙地帶的軍事行動以來，以方對加沙地帶多地發動襲擊，已造成近1.2萬人死亡、超過5萬人受傷。此外，過去24小時內，加沙地帶又有5人死於饑餓或營養不良，其中包括3名兒童。



哈馬斯7日發表聲明說，其領導層代表團6日晚結束在埃及的訪問。其間，代表團在埃及首都開羅會見了巴勒斯坦多個派別代表，以及民間社會機構和商界人士等。聲明指出，巴勒斯坦多個派別一致同意繼續尋求結束戰爭，同時加強合作以掌控戰局，並為戰後階段制定路線圖。