美衰退危機現　金銀牛氣衝天

外圍經濟不穩加上地緣政局緊張，金銀價格續看漲。（大公報） 中評社香港9月8日電／大公報報導，美國上月非農新增職位遠差過預期，就業市場急劇惡化，衰退危機乍現，加上德國次季經濟亦陷收縮，美歐經濟呈現失速下滑，環球資金避險，黃金、白銀市場牛氣衝天，成為今年投資市場表現最佳的金融資產。



美歐股市只是表面風光，與實體經濟脫節，債務風險高企以及經濟基本面走弱，令美國國債市場需求疲弱，全無反彈之力。在減息憧憬下，美國30年國債息上周一度觸及危險線，加上法國政局不穩，歐洲主權債息抽升，德國30年國債息曾上升至3.377厘，為2011年以來最高，美歐債市疲弱，環球資金加配黃金、白銀等避險資產。



非農職位停滯 預示經濟下滑



美歐經濟呈現下滑，美國8月非農職位只增2.2萬個，較7月經修訂的7.9萬個增幅顯著下跌，而6月經修訂的非農職位更是減少1.3萬個，為2020年以來首次收縮，相信是關稅負面衝擊浮現，非農職位數量在過去數月陷入停滯，失業率上升至4.3%的近四年高位，預示經濟衰退，加劇美元資產沽壓。



對衝基金橋水創辦人達利歐頻發美國債務爆煲警告，直言美國政策走向極端，只會削弱美元資產吸引力。多年來的巨額財政赤字及不可持續的債務增長，令美國走向債務危機的邊緣，預期三年時間就會爆發。



目前特朗普2.0衝擊迅速浮現，財政及債務隨時急速惡化，看來不用三年時間，美債超級泡沫便會爆破。因此，除了全球央行減持美債之外，長期資金如澳洲第二大退休基金Australian Retirement Trust也降低美債持倉，市場看空美國可見一斑。



德經濟陷收縮 掀歐債拋售



另外，歐央行行長拉加德警告特朗普干預聯儲局，失卻貨幣政策獨立性，可能產生外溢衝擊，危及全球經濟。目前美債危危乎，歐洲主權債券走勢也受到拖累，尤其是作為歐元區最大經濟體德國計劃擴大財政開支支撐疲弱經濟。德國次季經濟環比負增長0.1%，比市場預期為差，憂心進一步加力實施擴張性財政政策，拖累德國國債持續受壓。而出現政治震蕩的法國，30年國債息亦曾升上4.5厘，為2011年最高。至於英國，30年國債一度抽升至5.69厘，為1998年新高。債息高企，隨時燃起歐債風暴2.0，形成對避險資產需求不斷增加。



環球資金湧入黃金白銀ETF



事實上，今年來環球資金正加速流入黃金、白銀ETF，反映避險需求強勁，投資者買入黃金、白銀對衝美歐股債下跌風險，令今年來全球黃金ETF淨買入440噸，而白銀ETF亦淨買入1.27億盎司。今年黃金、白銀價格分別上升36%及42%，其中金價升上3600美元水平，再創新高，而白銀價格則上破41美元，為2011年以來最高，金銀成為今年來表現最佳金融資產。大摩預期金價未見頂，美元走弱、減息、新興市場金飾消費好轉等三大因素支持，年底金價可見3800美元，山東黃金、招金等金礦股繼續受惠。



