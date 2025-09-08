在浙江遂昌，感受兩岸飲食文化魅力

圖為台灣廚師在遂昌縣獨山村公共廚房教當地農家樂業者做台式料理。 中評社北京9月8日電／據人民日報海外版報導，“沒想到‘焦灘魚頭’的燉煮工藝裡藏著這麼多鄉土智慧，台灣的紅燒技法或許能和它碰撞出新火花！”近日，6位台灣資深餐飲從業者走進浙江省麗水市遂昌縣，與當地20餘名農家樂廚師展開了一場為期3天的美食文化交流活動。來自台灣的資深廚師葉先生一邊品嘗“焦灘魚頭”，一邊與當地廚師交流，探索將兩地的烹飪特色融入一道菜品。



在遂昌縣焦灘鄉魚頭一條街，兩岸廚師各展所長：台灣師傅帶來了三杯剁皮辣椒雞、台式五柳紅燒鱸魚等特色菜式，獨特的調味與烹飪方式令人耳目一新；焦灘廚師現場演繹了傳統魚頭做法，湯汁如奶般濃白，魚肉鮮嫩入味，引得眾人連連稱讚。“多交流才有多收穫，互相取取經，往後做菜路子更寬，兩岸食客都能嘗到更對味的好東西。”焦灘鄉尖（石婁）農家樂店主鐘建軍說。



除了廚藝交流，台灣同胞還與遂昌餐飲協會代表展開座談。台灣美食家張先生分享了寶島飲食文化，從夜市小吃到精致料理，從茶飲文化到特色小吃，讓在場嘉賓仿佛走進了寶島台灣的美食地圖。



遂昌縣餐飲協會秘書長胡友忠詳細介紹了遂昌特色美食及餐飲業發展現狀，重點推介了遂昌長粽、黃米粿、冬笋等地方名產，並展示了遂昌推動“美食＋文旅”融合發展的創新舉措。



“遂昌美食底蘊深厚，台灣餐飲市場活躍，雙方可以探索更多合作可能。”遂昌湯公雷迪森廣場酒店總經理周瑞平說，“我們計劃推出‘兩岸風味融合宴’，讓遊客在一桌菜裡品味兩岸風情。”



台灣飯店經營者周女士也對遂台兩地美食合作充滿期待。“這次交流讓我們看到更多可能性，比如將台灣的茶飲文化與遂昌的生態食材結合，開發新式飲品；或者借鑒台灣餐飲管理經驗，提升遂昌農家樂的服務品質。”她說。



台灣美食交流團表示，通過此次交流活動，不僅瞭解到遂昌的特色美食，更發現這裡美食產業發展的廣闊前景。未來將以更大規模的廚師團隊開展更深層次交流，共同策劃兩岸美食體驗活動，讓更多食客領略兩岸飲食文化的魅力。