富權：國民黨主席改選出現“挺朱反朱”之爭？

中評社香港9月8日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：國民黨主席改選出現“挺反朱”兩派之爭？以下為文章內容。



正當中國國民黨主席改選呈現“七國咁亂”，被視為有實力及有能力的“A咖”棄選，一大票“B咖”甚至“C咖”自告奮勇跳出來參選，導致選情混沌不清之際，黨主席朱立倫昨日突然宣布聘任中廣前董事長趙少康、前台大校長管中閔為中評會主席團主席。因為《中國國民黨主席選舉辦法》規定，參選黨主席的剛性資格之一，是曾任中央評議委員或中央委員。因而朱立倫此舉，等同於為趙少康、管中閔開啟參選黨主席的大門。這就被人們視為，朱立倫要以“戰鬥藍”趙少康來阻擋也是“深藍”的郝龍斌。因此，國民黨主席改選的“挺朱”和“反朱”兩大派的競爭，即將開展。



實際上，國民黨在“大罷免”連續兩度獲得全勝後，現任主席朱立倫雖然表態“交棒”，並多次點名台中市長盧秀燕“接棒”承擔，還以將領表時間延期以“等待”“眾望所歸”之人，但卻有人認為這是朱立倫重施當年“等嘸人”之計，在盧秀燕仍然堅拒參選後，以已經領表者的“斤兩”不足以領導國民黨並帶領全黨“下架民進黨”的理由，“勉為其難”地再次參選黨主席。不過，郝龍斌透露將會正式參選黨主席後，因為郝龍斌曾任副主席及參選過黨主席，而且還以拜訪吳伯雄的方式宣示自己將會擔任“吳伯雄2.0版”的角色，在向全黨表達自己沒有任何私心的同時，也含有“暗諷”曾經施行“防磚”“換柱”之計，及以郭台銘來阻擋黨內呼聲最高的侯友宜的“事蹟”之意。而從已經宣布參選的幾位人士的實力看，郝龍斌倘果然落場參選，當選的機率甚高，朱立倫即使是要再施“等嘸人”之計，也將難以如願。

