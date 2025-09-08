辛芷蕾憑《日掛中天》威尼斯封後

評審團成員趙濤（左）向辛芷蕾頒獎。新華社 中評社香港9月8日電／香港文匯報報導，第82屆威尼斯國際電影節於香港時間7日凌晨舉行閉幕及頒獎禮，內地女星辛芷蕾憑粵產電影《日掛中天》拿下最佳女演員獎，成為第三位摘得該獎項的華語女演員。辛芷蕾站在威尼斯電影節的領獎台上，手中獎盃微光流轉。這位來自黑龍江鶴崗貧困家庭的女生，憑藉堅毅與才華，一路被寫進國際影史。



辛芷蕾在《日掛中天》中飾演社會底層艱苦女性“美雲”，與前男友重逢後，往日各種秘密再度引起命運糾纏，其表現的堅韌與脆弱，早前已獲外媒和影評盛讚她“疼痛已到骨子裡”，是“影史級”般的演出，也是本屆威尼斯影展女演員中最出色的一個，結果成功榮獲影後殊榮。



在頒獎典禮上，辛芷蕾從評審團成員、內地演員趙濤手中接過獎盃，兩位華語電影人在國際舞台上的交集，更顯這份榮譽的特殊意義。當晚，辛芷蕾身穿一襲白色長裙，大氣華貴。手握獎盃的她激動難掩、聲音微顫，全程用中文表達獲獎心聲，說：“我現在感覺自己像做夢一樣。能站在這個世界級的舞台上，我為自己感到驕傲。我也為自己作為一名中國演員能再次站在威尼斯的舞台上感到驕傲。”她又說，“說到做夢，十幾年前剛入行的時候我吹了一個牛，我說有一天我一定要站在世界級的舞台上，我想成為世界巨星。但那個時候，我遭受了很多嘲笑，但你看今天我終於站在這了。”她又特意對所有懷揣夢想的女孩給予鼓勵，“只要有夢想，就大膽去想，大膽去做，萬一有一天就實現了呢？像我一樣。”



夢想照進現實早有伏筆



這個“夢想照進現實”的故事早有伏筆。翻閱辛芷蕾的微博，2018年1月，她曾寫下：“哈哈哈，大家好，我是國際巨星辛芷蕾。”後來憑借一些作品收穫大眾喜愛時，她也曾在採訪中坦誠回應這個“巨星夢”，坦言那是年少輕狂時的豪言。但她承認自己就是個愛做夢的人，總喜歡暢想未來。這份 “先立後破”的韌勁，正如她所說：“我先把這個目標放在這兒，能不能成到時候再看唄！”彼時的玩笑式宣言，如今因這座國際電影節上的獎盃而有了沉甸甸的分量。獲獎消息傳回內地後，瞬間引爆社交平台，無數網友為她歡呼。



導演讚全身心投入演出



辛芷蕾工作室也第一時間用文字記錄下這份榮耀，發文呼應她的獲獎感言：“祝你永遠有夢可以做。”文中不僅分享了她拍戲期間的幕後故事，更精準點出她與《日掛中天》中角色的共通點 ——“堅韌”：“反覆試戲反覆失敗反覆崩潰的你，冬日進入刺骨江水裡的你，心中仍有一團炙熱火焰的你，走了很久走了很遠終於走到這裡的你，祝你享受這一刻，也祝你可以擁有更多個這樣的時刻。”真摯的文字戳中了無數影迷的心，評論區滿是 “實至名歸”“未來可期”等祝福。

