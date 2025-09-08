富權：柯文哲交保　司法戰變政治戰？

中評社香港9月8日電／澳門新華澳報6日發表富權文章：柯文哲交保 司法戰變政治戰？以下為文章內容。



民眾黨前主席柯文哲因“京華城案”、“政治獻金案”被關押至今超過一年，羈押期將於十月一日屆滿，台北地方法院前日提訊進行延押訊問；柯文哲陳訴關押以來的心路歷程，數度感嘆被押讓他接觸到真正的社會底層，降伏自己的傲慢，庭中一度情緒激動落淚。庭訊至中午結束，合議庭通知不做出裁定，柯文哲還押台北看守所。台北地院昨日裁定，柯文哲以七千萬元新台幣交保，同時限制出境、出海及住居，並須接受科技監控。正當民眾黨支持者尤其是“小草”們歡呼要到台北地院門前迎接“柯P”，而柯文哲的太太陳佩琪也急忙到銀行匯款，準備履行交保手續，將已經關押九個多月（起訴後羈押禁見，倘加上在偵查階段的羈押，就是整整一年）的柯文哲接回家。但詎料柯文哲的律師團在昨日傍晚發布聲明，指柯文哲對於交保一事“需再行深思”，決定下週一上午律見後“再行決定”。這顯示柯文哲對是否接受以七千萬元的巨額獲保釋，還有其他考量，甚至不排除拒絕獲保，給民進黨當局施加壓力，並極有可能會引發巨大的政治風暴。倘此，這場司法戰就將演變成政治戰，為賴清德在分批邀請黨籍“立委”赴官邸餐敘時，提到的“三隻黑天鵝”（分別是關稅、“大罷免”結果及風災），再增加一隻“黑天鵝”。



本來，柯文哲在前日台北地院召開延押、申請具保停押訊問庭時，柯文哲是以數度淚灑法庭，哭訴看守所的生活艱苦，不僅陽光照不進，且床靠馬桶，為此需戴口罩睡覺，並表示坐牢有什麼了不起，可以放風、進工廠，大概衹有睡覺才需要進牢房，但收押禁見不一樣，不能放風，他二十四小時被關在一個3坪（約合十平方米）的房間內，門上的鐵窗衹有點名才打開，只送飯口，要趴下來才能看到聲音的小角落，因而懇請法院准予交保停押的。但為何在台北地院裁定柯文哲交保後，柯文哲卻是突然“轉軚”，聲稱“需再行深思”，待下週一上午會見律師後“再行決定”呢？

