特朗普重創美國旅遊業　今年損失300億美元

中評社香港9月9日電／隨著美國政治環境不穩定以及美元走強，外國旅客對美國的旅遊興趣持續下降，2025年美國可能因此損失約300億美元的國際觀光收入。



根據《CNBC》報導，年初美國旅遊協會曾預估，今年外國遊客消費將達到2008億美元。然而，世界旅遊與觀光理事會（WTTC）在5月指出，由於旅客到訪數量“急劇且普遍下降”，全年國際旅客消費可能降至1690億美元。



這些損失的收入將轉向其他國家，尤其是加拿大及拉丁美洲，因旅客尋求其他目的地或選擇留在本國或區域內旅行。



根據美國國際貿易管理局數據，2025年上半年，美國接待的加拿大旅客年減近18%，減少超過175萬人次。



許多加拿大人轉向國內旅遊，帶動當地飯店入住率上升至77.6%，為2019年以來最高水準。加拿大政府推出的“Canada Strong Pass”暑期旅遊活動，也促使博物館、歷史景點與國家公園的參觀人數增加。



其他加拿大人則繼續向南旅行，飛越美國，而不是直接前往美國。旅遊研究公司Tourism Economics總裁Adam Sacks 表示：“我們看到越來越多加拿大人前往墨西哥、拉丁美洲與加勒比地區。”



Booking Holdings資料也顯示，墨西哥正成為加拿大旅客的新興旅遊目的地。



美國失去吸引力，歐洲與亞洲旅客改變行程



根據諮詢公司埃森哲研究，歐洲旅客也開始尋找美國以外的旅遊目的地，使拉丁美洲與加勒比地區因此受惠。



Booking Holdings表示，隨著美國入境旅客減少，“新的旅遊走廊”正在形成，歐洲旅客更多選擇留在歐洲或前往亞洲。



Tourism Economics的Sacks補充，西歐旅客正傾向區域內旅行以及前往中東地區。



亞太地區的Expedia市場管理副總裁Michael Dykes指出，今年更多亞洲旅客尋求前往歐洲及中東旅行。



Milieu Insight針對6000名東南亞國際旅客的調查則顯示，重新考慮是否赴美的旅客，多數打算選擇東南亞或東亞國家，其次是歐洲與大洋洲。



2025年上半年，美國接待的國際旅客比2024年同期減少約100萬人。與2019年相比，今年年底美國預計將少接待約1300萬國際旅客。



相對地，其他國家的旅遊人數正在增加。Sacks指出，西班牙、沙地阿拉伯與土耳其相對2019年，將分別增加約1650萬、1450萬與1400萬名旅客。

