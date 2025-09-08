第七屆兩岸姊妹湖年會　安徽太平湖緊密籌備

第七屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會籌備會議在安徽太平湖召開（供稿方提供） 中評社北京9月8日電／為全面部署第七屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會工作，2025年9月5日，第七屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會籌備會議在安徽太平湖召開，與會代表有安徽省台聯、年會秘書處及台灣南投縣考察團，黃山區政府、太平湖風景區管委會等相關單位負責人。



當日上午，代表們赴黃山區永豐鄉考察歷史文化遺址，交流兩岸湖泊文脈淵源，隨後乘船至太平湖綠地平台，在“落日魔方”咖啡廳賞湖景、體驗文旅新業態，為年會籌備策劃注入靈感。下午，兩岸相關人員召開籌備會，深入研究並周密安排年會方案細化、任務分工、保障措施等。會議指出，本次年會是推動兩岸湖泊景區交流合作、發展生態旅遊產業的重要平台，對深化兩岸湖泊人文經貿往來、促進同胞心靈契合意義重大。



據悉，海峽兩岸姊妹湖產業協作年會分別於2018年在重慶長壽湖、2019年在江蘇天目湖、2020年在福建大金湖、2022年在吉林淨月潭、2023年在湖北金銀湖、2024年在江西仙女湖已連續成功舉辦了6屆。屆時，太平湖風景區管委會將以誠意、服務和優美環境迎接兩岸湖泊代表和嘉賓，力爭將第七屆年會辦成高水平盛會。



（海峽兩岸姊妹湖產業協作年會秘書處 供稿）

