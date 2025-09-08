“送禮包後遭捅刀”　韓美關係遇風波

中評社北京9月8日電／據新華社報導，韓國外交部官員8日說，就美國突擊抓捕逾300名韓國公民一事，韓方與美國政府已交涉，韓外交部長官計劃8日赴美，被捕韓國人員有望10日乘包機回國。



這次美國“抓人”事件讓韓國一片嘩然，有韓國政黨稱此事給韓方帶來“慘痛的屈辱”，韓國送給美國“投資大禮包”卻遭“背後捅刀”。



韓美輿論認為，“抓人”事件一方面或將影響韓國企業對美投資，加劇韓美經貿關係波動；另一方面也折射出特朗普政府強硬的移民政策與其所謂推動製造業回流計劃之間的政策矛盾。



韓國輿論一片嘩然



美國執法人員4日在佐治亞州針對韓國現代汽車—LG新能源合作電池工廠及相關承包商開展突擊執法，以涉嫌“非法居留”為由抓捕475名工人，其中逾300人為韓國公民。美方稱，被捕人員是非法居留，包括非法入境、免簽入境但沒有工作許可、持有簽證但逾期滯留等。



這次抓捕行動讓韓國官方和企業愕然，也引發輿論嘩然。



韓聯社引述韓國外交部匿名官員的話報導，韓方沒有通過外交渠道事先收到美國政府有關這次行動的任何通知。韓國外交部此前發表聲明說：“美方在執法過程中，不應使韓方投資者的商業活動和公民權利遭到不公正侵犯。”



韓國媒體近幾天大量報導“抓人”事件，包括韓籍工人在美被捕場景等。不少家屬擔心，被捕人員關押在佐治亞州福克斯頓一處美國移民與海關執法局拘留中心，那裡條件惡劣，且曾有損害被關押人員權利的違規行為記錄。



韓國最大在野黨國民力量黨首席發言人崔寶允7日說，這次事件發生在韓美首腦會談結束十天後，被捕者被鐵鏈捆著押上巴士的畫面，是韓國“慘痛的屈辱”。