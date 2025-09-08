達卡機場高架快速路打造孟加拉國交通樞紐

孟加拉國達卡機場高架快速路項目。（圖片來源：人民網） 中評社北京9月8日電／據人民網報導，一離開達卡阿賈拉勒沙迦國際機場，汽車就匯入擁擠的車流，大巴車、小汽車、三輪車，拼命地擠在一起，互相催促的笛聲此起彼伏，十分鐘竟然才走了兩公里。“上了高速就好了，可以很快到達市中心的酒店”，看到記者煩躁不安，司機霍森安慰記者。



從機場站入口駛上高速後，似乎與剛才擁堵不堪的達卡是兩個世界。行駛在雙向四車道的高速公路，藍天白雲的襯托下，沿途的民居、商廈飛馳而過，這條高速路宛如一條貫穿南北的巨龍，從機場經庫日、巴納尼、莫哈卡利到泰吉港，成為孟加拉達卡最為重要的公路交通樞紐之一，托起孟加拉國的“金色夢想”。



達卡機場高架快速路項目主線長19.73公里，雙向四車道標準，項目總投資12.63億美元，一期長11.297公里。該項目從北部的首都達卡阿賈拉勒沙迦國際機場，縱穿達卡市的老商業區，到達南部的賈特拉巴立，連接達卡吉大港公路，是孟加拉國最重要的公路和商業生命線。



達卡機場高架快速路項目由山東高速集團投資建設運營，從投資、建設、運營全方位參與，通過技術和管理輸出，向孟加拉國乃至世界展現中國建設的實力。建設時期，記者曾到高速公路施工現場採訪，看到技術人員創新性採用可移動門式支架進行施工，克服了狹窄施工場地和跨鐵路線施工等技術難題。



開通兩年後，記者再次來到高速路，看到路面的車流不斷增多，達卡高架快速路的建成通車極大改善了達卡市的交通狀況。大幅縮短了市區至機場的通行時間，有效緩解了市區交通擁堵，對優化城市交通網絡、提升出行效率發揮了顯著作用。“運營首日實現2萬2千車流量，目前每天約在6萬多輛”，山東高速國際合作公司現場工作人員告訴記者。



在達卡高架快速路控制中心的大屏幕上，清晰地顯示著全線的交通情況以及各收費站情況，每公里都有攝像頭，實現了全覆蓋和實時監控，確保收費、軟硬件系統、道路安全管理等各方面平穩有序運行。監控室操作員傑姆斯畢業於達卡大學工程系，高速公路開通時來到控制中心工作，“這個控制系統很先進，也易於掌握，中國公司的運維管理水平是孟加拉當地最現代化的。”



在高速公路上，記者看到交通巡邏車不間斷地行駛。“高速公路在孟加拉國是新事物，有時會出現行人上下高速、汽車臨時停車的情況，巡邏車24小時巡回檢查、排除安全風險並及時提供援助”，工作人員告訴記者。