俄武裝力量衛星集群實現24小時通信

中評社北京9月8日電／據新華社報導，俄羅斯國防部7日在社交媒體發布消息說，俄武裝力量衛星集群已能夠為部隊提供24小時通信服務。



俄國防部說，國防部長別洛烏索夫7日視察了位於聖彼得堡的布瓊尼軍事通信學院，該軍事學院向別洛烏索夫匯報了俄武裝力量衛星集群為部隊提供通信保障的情況，表示24小時衛星通信服務將涵蓋參加對烏克蘭特別軍事行動的部隊。



布瓊尼軍事通信學院成立於1919年。俄國防部說，該學院計劃擴大培訓衛星通信技術人員的規模。