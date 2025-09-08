【
前8個月我國集成電路出口增長23.3%
http://www.CRNTT.com
2025-09-08 16:10:54
中評社北京9月8日電／據人民網報導，綜合海關總署網站消息，據海關統計，2025年前8個月，我國貨物貿易延續平穩增長態勢，進出口總值29.57萬億元人民幣，同比（下同）增長3.5%。
數據顯示，前8個月，我國出口機電產品10.6萬億元，增長9.2%，占我出口總值的60.2%。其中，集成電路9051.8億元，增長23.3%；汽車6052.3億元，增長11.9%。
