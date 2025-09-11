劉瀾昌答中評：閱兵讓和平統一可能性增大

香港中觀研究所所長劉瀾昌接受採訪（中評社資料圖） 中評社香港9月11日電（記者 段曉魯）9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。香港中觀研究所所長劉瀾昌接受中評社記者訪問時表示，這次九三閱兵，從武器裝備的展示，到最高領導人宣告的整個理念，都顯示未來台灣問題以和平模式解決的可能性增大了。



劉瀾昌表示，習主席的講話向整個世界傳達出中華民族追求和維護世界和平的願望和決心。由此落實到台海問題，更顯得堅持了中國共產黨一貫盡一切可能爭取和平統一的決心和意志。西方甚至台灣一些不懷好意的人士覺得這次閱兵是炫耀武力，實際上這是向全世界展示了最現代化的軍事裝備，目的還是要維護世界和平，當然也包括保家衛國，這是一體的。具體到台灣問題上也是展示了一種未來發展的方向，台灣問題很可能還是以和平的模式解決。



劉瀾昌表示，和平的模式，當然也還包括各種外加的條件，例如有些人講到的北平模式等，其實也是最終和平解決台灣問題的一種主要方向。台灣問題的解決，最大的障礙除了“台獨”份子以外，還在於美國。只要美國不干預台灣問題，讓兩岸自己去解決這問題就簡單。



劉瀾昌指出，未來要解決台灣問題，如何排除美國的因素，如何拒止美國的介入，是一個非常值得台灣各種力量和世界上各方觀察家去思考的問題。他認為，這次九三閱兵以後，96年台海危機美國派出兩艘航空母艦介入台海這樣的情況不會再發生。以後，不管情勢怎麼樣，美國再派軍艦來到離台灣海峽100多海里的情況也不可能再出現。這次九三閱兵展示的中國各種武器、各種裝備，已經充分顯示中國有能力把美國的軍事的介入能力限制在離中國海岸線1000到2000公里以外。



劉瀾昌指出，這次中國解放軍展示在核力量上的裝備，東風－61、驚雷－1，巨浪－3。還有AJS002的無人潛水器，很多人說它是可以裝核彈頭，類似俄羅斯的波塞冬。可以看到，中國的核二次打擊能力，已經是完完全全跟現在的美軍和俄軍水平看齊，甚至有些方面超越。包括東風—61，現在網上流傳說東風—61末端的打擊速度是20倍音速，而且可以多次重返大氣層，還可以有變軌成波體的彈頭、分導彈頭等等，若的確是這樣的話，東風—61已超越了現在美軍和俄軍洲際導彈的打擊能力。

