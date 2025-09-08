日媒：把石破推下台的是誰？

中評社香港9月8日電／日本經濟新聞客座編輯委員芹川洋一撰文指出，日本自民黨內部政局的第一回合終於落幕。在屬於權力鬥爭的政治世界裡，總會存在一個所謂的平息點。石破茂作為日本首相繼續留任果然已不太可能。文章內容如下：



日本自民黨幹事長森山裕等黨內“四役”（四大要職）基於參議院選舉的結果而主動表明了辭職意向。今後的政權運作前景也不明朗。預計要求提前舉行總裁選舉的勢力將達到過半數，在9月8日議員們提交是否提前舉行總裁選舉的申請之前，石破被迫宣佈將辭職。這是理所當然的結果，反倒令人覺得已經拖延太久。



回顧建黨70年來的日本自民黨政治的歷史，石破此次的應對極為罕見。



糾結的心情



歷任自民黨總裁如果在眾參兩院選舉中大敗都會辭職。尋求通過作為政黨的領袖順應民意，抽身而退，以此作為黨重振的契機。這也是自民黨總裁對黨的愛，是矜持，也是作為領導人的處世之道。



一位前任日本首相在7月23日被石破首相約見後表示，“原以為（對去留）會有什麼暗示，但什麼也沒有”。周圍的人都表示，當時真是目瞪口呆。



當然，石破也有自己的理由。“必須避免出現政治空白”、“盡到應盡的責任”。這是表面上的理由。背後卻是“並不是我一個人的錯。問題本來就源於原安倍派的醜聞。儘管如此還想把我拉下台，這是不可原諒的”等糾結的心情。



正如日本自民黨的參議院選舉總括委員會的報告所指出的那樣，原安倍派的政治資金問題，即所謂的秘密資金問題，無疑還在持續發酵。



不過，石破之所以能坐上首相寶座，恰恰也是因為秘密資金問題。讓自己上台的因素反過來影響到自己、被追究選舉失敗的責任，這無疑是政治的諷刺。



這與石破另一項強烈主張的“輿論支援”是一致的。與黨內的“反石破派”形成聯動的是，內閣支持率不斷上升，支援其連任的輿論也在加強。黨內多數意見認為，原安倍派的行動招致反感等，這是對舊體制的批判。



這令人聯想起1976年“三木倒閣”時的情形。當時，時任首相三木武夫憑藉輿論的支援，擊敗了舉黨體制確立協議會（簡稱：舉黨協）發起的倒閣運動。



支援小泉的派系成為導火線



然而，面對有意繼續執政的石破，黨內的氣氛總體冷淡。這是指一直避免公開發言的沉默的多數派 (Silent Majority) 的看法。原岸田派和無派系的議員們就屬於這樣的沉默多數派。



“總理總裁應該根據自己的判斷決定去留，周圍的人不應該說三道四”，沉默多數派中的重要人物期待石破自己做出決斷。原因是有觀點認為：“雖然現在石破內閣的支持率在上升，但如果繼續這樣下去，不久輿論就會反轉，內閣支持率將下降。自民黨的支持率也無法恢復，到時候將無計可施”。



一名無派系議員指出：“內心希望石破首相辭職的議員佔到7成”。



多數派的冷淡看法變成了一種現實的想法，即儘早舉行臨時總裁選舉，開始就自民黨的重建和新政權框架進行全面討論。也就是說，即使石破有各種各樣的想法，也只能讓他主動退場。



真正點燃“倒石破”火種的並非原安倍派或原茂木派，而是8月底原岸田派的動作。同屬於該派系、在去年的總裁選舉中支援小泉進次郎的環境副大臣小林史明和法務政務官神田潤一表示，即使自己辭職也要推動提前舉行總裁選舉。



自民黨的最高顧問麻生太郎在9月3日的自身派系的研修會上發出了要求提前總裁選舉的發言，這更是推波助瀾。以作為其親信的法務相鈴木馨祐為首，前總務會長遠藤利明等資深議員跟進，逐漸形成包圍之勢。



非主流派的悲劇



在自民黨中，尤其是大部分中堅、年輕議員傾向於提前舉行總裁選舉。這更加速了這一趨勢。石破為了阻止總裁選舉提前而提及解散眾議院的可能性這一消息也適得其反，引發了對其過度權力主義態度的反彈。



致命一擊或許是來自副總裁菅義偉和農相小泉進次郎。兩人6日晚訪問首相官邸與石破面談，他們勸說石破“應該避免黨內分裂”。



石破之所以未能把握住黨內氛圍，既有其長期身處“安倍一強”下的非主流地位所帶來的“受害者情緒”這一自身的問題，也有缺乏能準確掌握形勢並給予建議的周圍的人才，這一致命的問題。這是正是長期處於非主流的領導人的悲劇。



今後，作為“後石破”時代的第二回合，也就是總裁選舉即將開始。能否通過選戰消除對自民黨的不信任，又能在多大程度上促進黨的重建？前路還看不清。



繼去年的總裁選後，預計此次高市早苗、小泉進次郎、林芳正、小林鷹之、茂木敏充等人也再次參與總裁寶座的競爭。關鍵在於討論能深入到何種程度，進而恢復民眾對自民黨的支援。



作為實際問題，既然日本在野黨無法建立起取代自民黨的聯合政權，那麼首先就要重整自民黨。



為克服執政黨在眾參兩院低於半數的問題，亟需構建新的政治框架。包括這一問題在內，日本應儘早啟動新政權。向前推進停滯不前的政策，穩定日本政治，這是當務之急。