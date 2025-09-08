智能產業創新成果融入日常生活

這是9月5日在2025世界智能產業博覽會宇樹科技展廳拍攝的機器人拳擊賽現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月8日電／據新華社報導，人形機器人一記凌厲的高踢腿，動作乾淨利落，引來觀眾陣陣驚呼；冰箱根據庫存自動推薦菜譜，浴室鏡櫃監測用戶皮膚狀態……正在重慶舉行的2025世界智能產業博覽會上，600餘家中外企業在這裡展示了3000餘項智能產業創新成果，折射智能化正深度融入生活方方面面。



在智博會N3展館，一個精心設置的小型“格鬥場”被觀眾圍得水洩不通。兩台宇樹科技的人形機器人拉開架勢，正在進行一場令人驚嘆的拳擊賽。它們拳來腳往，倒地後五秒之內就自主站立起身，動作麻利。



記者在本屆智博會發現，今年機器人技術更趨“具身化”與智能化。很多公司推出了新產品，成為展會上的“頂流”。一些具身機器人，可模擬人的步態、舞蹈動作等，也能結合溝通對象的手勢和實時場景進行交互。



交互能力提升，是本屆智博會機器人展區最顯著的變化。以往的機器人多以獨立運行為主，例如跑步、爬樓梯、跳舞等單機展示，或僅限於響應人類指令的被動交互。而今年，機器人之間已經能夠實現主動的多機協同交互，例如在擂台上自主格鬥、組隊踢足球等動態對抗與合作場景，呈現出更複雜、更智能的互動形態。



在全屋智能展區，未來家庭的輪廓清晰可見。



展區內的陽台區域，窗戶自帶的風雨傳感器會主動感知，如果遇到狂風暴雨，三秒內就能完成關窗；廚房裡，如遇湯鍋沸騰即將溢出，油煙機會自動感應主動調小火……這些會“思考”的家居產品，展現出未來生活的便捷與貼心。



“以前的所謂智能，其實就是單機遙控，開機、關機、調溫度，都得人來操作，反應也是比較機械的……”在現場體驗的市民劉麗感慨道，“但現在完全不同了，家裡的電器真的變‘聰明’了，會主動配合人，這才是我們想要的智能化。”