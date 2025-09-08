東京都中心房租超家庭收入3成　達危險水準

中評社香港9月8日電／日經新聞報道，在東京23區（中心區域）及大阪市等日本主要城市，住宅租金的上漲正在對家庭收支形成壓力。在截至2024年的約4年裏，平均房租佔可支配收入比例上升了1～5個百分點，達到18%～34%。在東京23區，這一比例更超過了30％。隨著日本分售住宅的價格高漲，暫緩買房選擇租房的家庭增加，這也進一步推高了房租。



可能沒辦法再住到東京都心去了”，居住在日本神奈川縣租賃住宅中的一對50多歲夫妻這樣説。約5年前，他們因故搬到現在的住處，現在正考慮搬回東京都心。不過，房租已經比之前整體上漲了兩成左右。“想和孩子一起，一家三口租一套70平米的住房，但好地段的話，月租金要超過30萬日元（約合人民幣1.4萬元）”。雖然這對夫婦的家庭年收入超過1000萬日元（約合人民幣48萬元），但“考慮到孩子的教育費，很難一直負擔（這麼高房租）”。



日本經濟新聞此次針對東京23區、大阪市、名古屋市、札幌市、福岡市，調查了房租佔收入的比例。房租參考的是日本房地産資訊服務公司At Home（東京都大田區）統計的面向家庭（50～70 平方米）出租的住宅平均招租租金。收入則參考日本總務省發佈的“家庭收支調查”（兩人以上勞動者家庭）中的單一家庭可支配收入。以平均租金除以家庭可支配收入後者計算得出房租在家庭收入中的佔比。



將2024年的這一比例與2020年進行比較後發現，列入調查對象的日本所有城市均有所上升。2020年正值新冠疫情期間，遠端辦公的普及推動人們更傾向於選擇在郊區居住，日本很多地區的房租行情疲軟。但隨著疫情平息，返回公司上班的趨勢加強，東京都心的房租轉為上漲。



在日本，儘管工資正不斷上漲，但房租的上漲速度超過工資。尤其是在東京23區，2024年面向家庭的住房平均月租金超過21萬日元（約合人民幣1萬元），佔收入的比例達到約34%。這意味著家庭收入的三成以上需用於支付房租。



熟悉房地産市場的理財規劃師（Financial Planner）、 Condminium Asset Management公司（東京都千代田區）的渕之上弘和氏表示：“一般來説，房租佔收入比例以25%～30%左右為上限，一旦超過這一比例，家庭財務狀況就會變得不穩定”。



如果是自持房産且預計住宅資産的價值會升高，那或許另當別論，但作為“純支出”的房租如果超過上限則會面臨很高的風險。由於房租負擔，家庭能夠用於儲蓄的資金將減少，且不論突發疾病或失業的情況，即便是孩子的教育開支意外增加，也會變得很難應付。



大阪市的這一比例也達到29%，已經接近“上限”的水準。福岡市雖然只達到23%，但與2020年相比，上升了5.4個百分點。上升速度在所有調查對象城市中最高。



At Home Lab的執行董事磐前淳子指出，日本各城市房租高漲的原因之一是“在各城市的中心區域，很多雙職工家庭等對住房的選擇方針正從持有轉向租賃”。雙職工家庭從通勤的便利性等考慮，更傾向於住在東京都心，以前選擇持有住房的傾向也很強，但由於分售住宅價格的高漲，情況發生了改變。



例如，東京23區面向家庭住房的租金在2024年比2020年上漲了約17%，但據日本不動産經濟研究所（東京·新宿）的數據，同期的23區新建住宅的平均價格上漲了約45%。



磐前解釋説：“即使是有一定收入的家庭也暫時放棄購房、尋找租賃房的例子在增多。這使得有能力支付高房租的需求群體增加”。於是希望在租房期間儲蓄、重新考慮購買自住房的家庭增加，但這反而加速了房租上漲，壓縮了儲蓄的空間。現在可以看到的是這樣一個令人感到諷刺性的局面。



在日本，過去房租屬於波動較少的一筆消費。不過，從日本總務省的消費者物價指數來看，目前的房租漲幅已達到1990年代以來的新高。一般來説，提高房租的時機僅限於新招租時或兩年一次的續約時，因此，比起房價等波動速度相對緩慢。



磐前預測稱：“今後準備上調房租的物業很可能達到相當多的數量”。據説，在維修費和水電費上漲的背景下，考慮將成本轉嫁到租金的房東依然不在少數。



在白米等食品價格全面上漲的情況下，日本的實際工資卻增長乏力。理財規劃師渕之上表示：“東京都心優質地段的租賃房的租金高漲將暫時持續。考慮到家庭收入的預期，究竟是重視便利性，還是為了增加儲蓄餘地而接受自己住在一定程度上遠離都心的地方，今後需要進行比以往更加細緻的進行權衡”。