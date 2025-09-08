新任駐棉蘭總領事黃河到任履新

中評社北京9月8日電／據外交部網站消息，2025年9月6日，新任駐棉蘭總領事黃河抵達印尼棉蘭市。北蘇門答臘省政府秘書處政府與地區自治局局長阿德·索菲亞妮塔、蘇北華聯理事會主席蘇用發等到機場迎接。



黃總領事感謝大家的熱情歡迎，表示很榮幸在共建中印尼命運共同體的重要歷史階段出任駐棉蘭總領事，將與總領館同事和領區各界一道，共同促進中國與蘇門答臘島十省的友好交流與合作，維護中國公民與機構的合法權益，為深化中印尼全面戰略夥伴關係做出積極貢獻。