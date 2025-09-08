房協居屋突破　居家安老便利

樂嶺都匯簡介 中評社北京9月8日電／據大公報報導，本港人口老齡化日趨嚴重，政府鼓勵居家安老，香港房屋協會在粉嶺的專用安置屋邨“樂嶺都匯”，首次將長者屋與出租及資助出售房屋綜合發展，並引入多項長者友善設計，包括在公共通道減少樓梯及門檻、在單位內設置網絡支援使用“智能樂齡緊急支援系統”等，成為全港首個獲“長者友善樓宇”認證的項目。



房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉日前接受《大公報》專訪，指出引入長者友善設計是大勢所趨，發展成本雖然會增加，但有助項目增值。他預告房協正研究在日後的資助出售房屋，將加入“可改動設計”等居家安老設計。



政府早前公布長者友善樓宇設計方案，並推出“長者友善樓宇”認證計劃。陳欽勉接受《大公報》專訪時率先透露，房協位於粉嶺百和路的專用安置屋邨“樂嶺都匯”，已成功通過評估，成為全港首個獲“長者友善樓宇”認證項目。



陳欽勉表示，“樂嶺都匯”提供15項長者友善設施，超出認證計劃要求的最少符合10項作業範例，包括在升降機設有座位、所有單位洗手間均採用防滑地板、在戶外休憩空間提供足夠座椅等（詳見列表），長者友善設計元素涵蓋項目內不同類別的房屋，其中長者屋“盛頤居”更配備升級版的長者友善設施（見另稿）。



陳欽勉：成本略增 但有助項目增值



陳欽勉透露，“樂嶺都匯”引入長者友善設計，發展成本略有增加，但形容對整個項目“不算什麼”，“增加扶手、加闊走廊、加強色系標籤等，都不是高難度的設計，投入最多的未必是成本，而是心思。”



政府公布的長者友善樓宇設計方案，提出16項強制設計規定以及多項鼓勵性設計，陳欽勉認為，加闊入口、走廊等強制規定，落實執行並不難，但需要在設計規劃階段就納入考慮，而部分鼓勵性設計可獲納入樓面豁免計算，相信對發展商有足夠吸引力，有助推動政策。



陳欽勉認為，面對人口老化，要滿足長者住屋需要，不能單靠發展專為長者設計的房屋，而是要在不同類別的樓宇推廣長者友善設計。他透露，房協正研究在日後的資助出售房屋項目，加入更多長者友善設計，包括加入“可改動設計”和進一步採用通達設計，讓住戶可隨年紀增長或身體狀況需要，靈活改動空間配置。