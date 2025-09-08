香港房屋協會：研發債融資支持中長線發展

中評社北京9月8日電／據大公報報導，香港房屋協會近年迎來建屋高峰，現正規劃及興建逾20個項目，包括在未來五年提供超過17000個住宅單位。房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉表示，房協目前財政狀況穩健，去年簽訂的120億元銀團貸款、出售資助房屋項目及非核心投資物業等收入，足以應付未來五年建屋計劃；為支持中長線發展，房協正考慮包括發債在內的融資方案，以便更好利用資本市場，支持房協的工作。



陳欽勉表示，房協過去兩個年度均錄得盈餘，有健康的資產負債表，目前財政狀況穩健。房協已為未來五年作好財務資源準備及部署，包括在去年簽訂120億元銀團貸款。此外，房協近年逐步推售新項目，帶來資金回籠；而出售部分非核心投資物業，除了可應付資金需要，亦有助房協提升整體管理效益，集中資源發展及管理未來更具策略性及高增值的商業項目。



陳欽勉透露，為支持中長線發展，房協考慮不同融資方案，更好利用資本市場，例如發債。



足夠財力應付未來五年建屋



他提到，房協以往不曾發債，未曾進行過信貸評級，稍後要推動相關工作，有信心得到市場支持，“我們在去年的經濟環境情況下，仍能取得120億元銀團貸款，證明銀行認可我們的工作和政府的政策支持，只要繼續得到政策支持，我們有信心拿到好的評級，推進發債相關工作。”