3號風球馬照跑 馬季開鑼丁財旺 中評社北京9月8日電／據大公報報導，2025至2026年度香港賽馬季上周日（7日）在沙田馬場開鑼，行政長官李家超主持醒獅點睛及敲鑼儀式。即使昨日大部分時間懸掛3號強風信號，且不時下起大雨，但沙田馬場及跑馬地馬場合共逾4.3萬名馬迷入場，當中內地及海外旅客逾7000人，全日投注額13.3億元，丁財兩旺。李家超在個人社交媒體發文表示，政府會聯同馬會進一步推廣賽馬旅遊，為旅客創造沉浸式的體育旅遊體驗，並鼓勵業界設計包含賽馬體驗的高質旅遊方案，令更多高增值旅客感受香港歷史悠久的賽馬文化。



開幕式上，李家超與香港賽馬會主席廖長江、一眾董事、馬會行政總裁應家柏等參加了傳統醒獅點睛儀式。隨後，李家超敲響銅鑼，為新馬季揭開序幕。



打造世界級體育娛樂中心



馬會表示，繼特首在去年的施政報告中提出推動賽馬旅遊的倡議後，馬會在此方面取得了顯著成效。上季共迎來了逾170萬名入場人士，包括逾19.5萬名內地旅客。新賽季中，馬會將依託包括12場國際一級賽在內的88個精彩賽馬日，通過硬件設施及服務的全面升級、多元活動體驗，致力將馬場打造為世界級的體育與娛樂中心，全面提升賽馬旅遊的國際吸引力。



開鑼日共上演了10場精彩賽事，焦點是第3場途程1200米的香港特區行政長官盃。經過激烈的角逐，最終由練馬師大衛希斯訓練、潘頓策騎的應屆香港馬王“嘉應高昇”輕鬆摘冠，不僅成功衛冕該項賽事冠軍，更取得了跨季第13次連勝的輝煌戰績。賽後，李家超為“嘉應高昇”的團隊頒發獎盃。