選委會補選21席產生　投票率逾97%

選管會主席陸啟康 中評社北京9月8日電／據大公報報導，2025年選舉委員會界別分組補選昨日舉行，共28名候選人競逐來自六個界別分組的21個席位。是次補選共有3534名投票人投票，投票率為97.33%，商界（第三）及科技創新界投票率均達100%。



行政長官李家超向當選委員祝賀。他表示，選委會具廣泛代表性和符合均衡參與原則，在完善選舉制度、落實“愛國者治港”原則下肩負重要功能。選管會主席陸啟康表示，今次選舉投票和點票過程十分暢順，各項安排都能體現到公開、誠實和公平的原則。



建測規園界同票 須抽籤定勝負



根據選舉結果，商界（第三）由郭端祥當選；科技創新界由李煥明、張梓昌、塗文偉、黃建恒、楊夢甦當選；勞工界由林千國、詹勳澤當選；港九“三會”分組由柯創盛、溫俊文、郭金發、李詠民、賴暖新、佘靜怡當選；新界“三會”分組由劉展鵬、廖子聰、侯漢碩、曾勁聰、王槐裕、黃寳儀當選；建築、測量、都市規劃及園境界，出現兩人平票情況，最終抽籤決定由張綺薇當選。



特首李家超昨晚向當選委員致賀。他表示，選委會由40個界別分組共1500人組成，具廣泛代表性和符合均衡參與原則，在完善選舉制度、落實“愛國者治港”原則下肩負重要功能。選委會委員將可為第八屆立法會換屆選舉提名候選人，以及在今年12月7日投票選出40名選舉委員會界別的立法會議員。期望所有選委會委員履職盡責，為“一國兩制”實踐行穩致遠貢獻力量。



李家超感謝投票的選民，齊心合力選出共建香港美好家園的愛國者。他亦感謝所有參與舉辦是次補選的政府同事和非政府人員所付出的努力，令選舉得以公平、公正、誠實、順利和安全有序完成。