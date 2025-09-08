各界以多種形式紀念抗日戰爭勝利80周年

圖：上月底由香港大文傳媒集團主辦的“銘記歷史 珍愛和平─紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡迴展覽”，吸引大批市民入場參觀。 中評社北京9月8日電／據新華社報導，“我們不能遺忘歷史，必須珍惜和平，並讓這份堅毅不屈的愛國精神代代相傳。”商務及經濟發展局局長丘應樺近日到訪香港多個抗戰遺址，這令他懷念起祖父、台灣知名抗日志士丘逢甲的抗戰事跡，在社交平台上寫下這段感慨。



近期，香港從官方到民間、從社團到學校，通過紀念展覽、文藝演出、升旗儀式、觀看九三閱兵直播等多種形式，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，極大地提升了香港各界民眾的國民身份認同與民族自豪感。



抗戰崢嶸歲月中，香港同胞始終同祖國風雨同舟、血脈相連，書寫了同仇敵愾的抗戰故事。而今和平年代，香港不忘初心、銘記這段與祖國榮辱與共的歷史。香港特區行政長官李家超在去年10月發表施政報告時就表示，今年香港將舉辦一系列活動紀念抗戰勝利80周年，令愛國主義精神扎根社會。



大文集團抗戰勝利展反響熱烈



特區政府設立的香港抗戰及海防博物館，推出一系列以抗戰為主題的展覽和公眾教育活動，參觀人次逾16萬，包括來自400多所學校的近3萬名學生。



中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日到來前夕，由香港大公文匯傳媒集團主辦的“銘記歷史 珍愛和平──紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡迴展覽”在香港會展中心舉行，市民反響熱烈，開幕僅一周就錄得逾8萬人次參觀，創下香港同類大型展覽的紀錄。



展覽中，多位年輕講解員令人眼前一亮。孩子們以稚嫩而堅定的聲音，講述中華民族波瀾壯闊的抗爭歷史，令許多成年觀眾都為之擊節讚賞。年僅10歲的楊鏘熹主動報名成為展覽講解員，儘管年紀尚小，他以認真的態度投入導賞工作中。他表示：“作為年輕一代，有責任讓更多人瞭解這段歷史。我會告訴朋友們抗戰歷史的重要性，也會邀請他們來參觀這個展覽。我們更要記住歷史，珍惜和平。”