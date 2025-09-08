【
耶路撒冷槍擊事件致4人死亡
2025-09-08 16:58:14
中評社北京9月8日電／據新華社報導，耶路撒冷一處路口8日發生槍擊事件。以色列急救組織“紅色大衛盾”說，事件已造成4人死亡。
“紅色大衛盾”說，槍擊事件造成至少15人受傷，醫護人員正在現場提供醫療救治，幾名重傷者已被送往醫院接受治療。這一急救組織隨後證實，有4人死亡。
另據以色列《國土報》援引以警方的聲明報導，兩名槍手被當場擊斃。警方已對此展開調查。
