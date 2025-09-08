伊朗外長重申願意限制核活動換取制裁解除

2月25日，在伊朗德黑蘭，伊朗外交部長阿拉格齊出席聯合新聞發布會。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月8日電／據新華社報導，伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格齊7日為英國《衛報》撰文，表示伊朗願意接受對其核計劃的監督以及鈾濃縮活動的限制，以換取西方解除對伊制裁。



阿拉格齊表示，伊朗已經“準備好達成切實可行且持久的協議”。據法新社報導，阿拉格齊的最新表態意在回應英國、法國和德國的制裁威脅。



英法德三國外交部長8月28日就伊核問題發表聯合聲明稱，三國當天通知聯合國安理會，啟動“快速恢復制裁”機制，如果安理會未能在30天內就延長對伊制裁豁免期限通過決議，相關制裁將恢復。阿拉格齊當天譴責此舉毫無正當理由，表示將作出“適當回應”。



歐盟外交與安全政策高級代表卡婭·卡拉斯本月4日在卡塔爾首都多哈會見阿拉格齊，試圖打破伊核問題僵局。



根據2015年簽訂的伊朗核問題全面協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會解除對伊制裁。聯合國安理會隨後通過第2231號決議，對協議加以核可。這一決議包含“快速恢復制裁”機制，允許協議簽署國採取措施應對伊朗的違規行為，該機制有效期至今年10月18日。



2018年，在特朗普首個總統任期內，美國單方面退出伊核協議，伊朗一年後宣布撤回依據伊核協議所作部分承諾。