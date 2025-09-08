以總理：付出外交代價也要達成目標

9月4日，在加沙城，巴勒斯坦人為以軍襲擊遇難者送葬。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月8日電／據新華社報導，綜合巴勒斯坦通訊社7日報導，以色列軍隊當天襲擊加沙地帶多地，造成至少50名巴勒斯坦人死亡，其中46人死於加沙地帶北部。同一天，以色列總理內塔尼亞胡說，以軍正在打擊加沙地帶最後的堡壘——加沙城，即使付出外交代價，也要確保加沙地帶“不再對以色列構成威脅”。



“今天是最艱難的日子之一”



加沙地帶民防部門發言人馬哈茂德·巴薩勒7日發表聲明說，以軍當天徹底摧毀了超過50處建築，另有約100處建築不同程度受損，其中包括高層住宅樓。持續不斷的襲擊“令民防隊伍精疲力竭”，“自3月18日戰爭重啟以來，今天是最艱難的日子之一”。



50多歲的加沙城居民阿布·穆罕默德·阿拉比德告訴新華社記者，其住地鄰近建築在襲擊中倒塌，他被迫流離失所。



儘管以軍持續推進在加沙地帶北部加沙城的軍事行動，但很多當地居民仍選擇留守。加沙城一位名叫納賽爾·阿塔爾的教師對記者表示，加沙地帶南部同樣不安全，留在這裡是別無選擇。



本輪巴以衝突爆發後的初期階段，以軍與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在加沙城密集交火，當地大部分區域淪為廢墟，許多居民遷出。以軍開始轟炸加沙地帶其他區域後，不少人返回加沙城。加沙地帶大約200萬人口中，約100萬人現居於加沙城。



巴多派別一致同意繼續尋求結束戰爭



加沙地帶衛生部門7日公布的數據顯示，自3月18日以色列恢復對加沙地帶的軍事行動以來，以方對加沙地帶多地發動襲擊，已造成近1.2萬人死亡、超過5萬人受傷。此外，過去24小時內，加沙地帶又有5人死於饑餓或營養不良，其中包括3名兒童。