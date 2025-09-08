石破坦言曾考慮解散眾院 主張自民黨應改革

中評社香港9月8日電／共同社報導，日本首相石破茂7日在記者會上坦言，在直至宣佈將辭職的過程中，解散眾院曾是選項。當被問及是否考慮過解散眾院，他回答稱“不否認有過各種想法”。關於以自民黨派系收回扣事件為主的“政治與金錢”問題，他強調“還未能消除國民的不信任，這是我最大的遺憾。黨必須就此做個了結”，主張自民黨需要徹底改革。



關於放棄解散眾院的理由，石破解釋稱：“是考慮到為了國民，不應讓政府出現停擺。”



石破就表明辭職意願說：“辜負了去年9月選我當自民黨總裁的眾多人士的期待，真的很慚愧。”他指出，就是否提前舉行總裁選舉確認意向將導致自民黨分裂，“因此作出了退出的艱難決定”。



石破還表示：“在選出新總裁之前，我會切實履行對國民應盡的責任，並將未來託付給新的總裁、首相。”



對於日美關稅談判，石破稱“旨在確保我國經濟安全保障和實現經濟增長大幅加速的基礎已經奠定，但這並不是結束”。



石破就自身的政權運營表示：“為應對戰後最為嚴峻且複雜的安全保障環境，我切實推進了從根本上強化防衛力。”他回顧稱與美國等各國建立了信任關係。此外，他還表示在朝鮮綁架日本人問題上“未能取得成果，深感遺憾”。



石破列舉了實現加薪的政績，指出“為讓超過物價上漲的加薪紮下根來，讓國民有切實感受，需要進一步加快行動”。他還認為應跨越朝野政黨來推進社保制度討論。