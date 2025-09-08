日媒：石破難以避免被批決定辭職過遲

中評社香港9月8日電／共同社分析指出，日本首相石破茂已表明了辭職意願。雖然在參院選舉慘敗後，他曾堅持繼續任職，但隨著提前舉行自民黨總裁選舉的呼聲高漲而不得不做出決定。被批做決定過遲也在所難免。在各家媒體民意調查中的內閣支持率趨於上升的背景下，石破曾考慮解散眾院作為對抗手段，但因找不到大義名分而放棄。在日本面臨諸多內外難題的形勢下，製造了政治真空的石破的責任重大。



石破去年10月就任，任期即將滿一年。他在7日的記者會上說：“雖然也想到還有許多未盡之業，但做出了卸任的艱難決定。”



然而，石破在總裁選舉中提出的修改《日美地位協定》等一貫主張被“貼上封條”，到最後也未能展現“石破特色”。淪為少數派執政黨後，高額療養費制度、發放現金方案等重要政策多次出現變化。不得不說，石破缺乏領導力。



參院選舉後，石破列舉了堆積如山的課題，強調不應製造政治真空，一直表態會繼續任職。在日美關稅談判上，促成了美方簽署總統令，可以說為協定鋪平了道路。然而8日會圍繞是否提前舉行總裁選舉確認意向，要求革新的黨內呼聲無法壓制。



選出石破接班人的自民黨總裁選舉的號炮即將鳴響。無論誰贏得下任總裁之位，在眾參兩院均為少數派執政黨的困難局面都將持續。自民黨議員已沒有時間埋頭搞黨內鬥爭，應該自覺認識到對政治穩定的責任。