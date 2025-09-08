在美韓企員工被捕 韓國還會繼續對美投資嗎？

中評社北京9月8日電／美國移民執法人員4日在佐治亞州針對韓國現代汽車集團和LG新能源公司合作經營的一家電池工廠及相關承包商開展突擊執法行動，抓捕了包括300多名韓國公民在內的475名沒有合法身份的員工。韓企員工為何被捕？韓國政府和企業有何反應？該事件對韓國在美投資有何影響？



韓企員工為何被捕



新華社報導，美國負責佐治亞州和亞拉巴馬州國土安全調查的特別探員史蒂文·施蘭克5日表示，這475人通過多種途徑進入美國，包括非法入境、免簽入境但沒有工作許可、持有簽證但逾期滯留。



施蘭克表示，這是美國國土安全部迄今規模最大的一次單一地點執法行動。聯邦部門在行動前已經調查數月，覆蓋承包商及其子承包商的網絡。相關調查仍在進行中。



美國總統特朗普對此事表達支持，稱被捕者是“非法的外國人”，聯邦執法部門屬正常履職。



韓媒稱，在美合法工作需要專業類工作簽證H－1B，但為“保護本國就業”，美方設定苛刻門檻並嚴格限額。於是，相關韓企人員不得不以只能短期滯留的旅遊授權電子系統入境許可或短期商務簽證B－1入境美國處理相關事務。



韓企在美工廠建設與設備初裝階段，往往難以迅速招到可即刻上崗的美國當地熟練技工。



韓國政企有何反應



韓國總統府7日稱，釋放被捕韓國公民的交涉已結束，待行政程序結束後，被捕韓國公民將乘坐包機回國。為盡快解決該事件，被捕韓國公民全部迅速安全回國非常重要，目前韓美兩國正在就細節進行協商。

