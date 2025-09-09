快評：蹲一年苦牢　柯文哲意志未被摧毀

中評社快評／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押逾1年，8日下午完成交保手續、戴上電子腳鐐，步出台北地方法院。柯文哲向支持群眾發表談話，重砲轟賴清德讓台灣四分五裂，並在上車前高喊：絕不投降、絕不屈服。



絕不投降、絕不屈服，既是柯文哲對賴當局宣戰，也是對民眾黨支持者發出號召。昨天台北地方法院門外小草热情簇拥那一幕，讓外界見到，支持者對柯不離不棄；蹲了一年苦牢，柯文哲意志未被摧毀，仍然是不屈不撓。



柯文哲昨天的現場講話有兩點很有意思，一是他提到被關了一年，也是一個反省改進機會，過去他太強硬了，有時候太急躁，這一年讓他可以好好想一想，我有什麼地方可以改進？另一是柯提到以前韓國瑜說的“莫忘世上苦人多”，說過去一年讓他有機會去看到台灣社會的另外一面。



一年苦牢不只沒有摧毀柯文哲的意志，還讓他懂得反省，瞭解更多社會底層。柯文哲自問“我有什麼地方可以改進？”但未給答案，外界最關注的是未來藍白合作的問題。去年1月台灣大選藍白合最後破裂，教訓深刻，柯文哲想必已想好如何避免犯同一錯誤。



柯文哲交保之後，還需應對漫長的官司訴訟。未來京華城案除了一審外，勢必還有二審、三審，甚至更一、更二審等漫長程序。無論2028是否有機會再做“候選人”，柯文哲都會有很大的影響力，牽動2028藍白合選擇。