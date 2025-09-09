】 【打 印】 
廣西：聚焦生態環境保護工作　強化政治監督
圖為該縣紀檢監察幹部在桑江沿河一帶瞭解污水直排問題整改情況。 （圖源：中國紀檢監察報）
　　中評社北京9月9日電／據中國紀檢監察報報導，廣西壯族自治區龍勝各族自治縣紀委監委聚焦生態環境保護工作落實情況，強化政治監督，嚴查不作為、慢作為、亂作為等問題，用鐵紀守護綠水青山。


