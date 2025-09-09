湖南岳陽：用好紅色資源　持續推動家風建設

9月4日，北京師範大學南湖附屬學校的學生們在學校大講堂參加開學第一課《紅船精神》。（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據中國紀檢監察報報導，近日，任弼時陳琮英紅色家風展在任弼時紀念館正式啟用，任弼時的家人婁惠平與湖南省岳陽市紀委監委、市委宣傳部等負責人一起參觀展陳時，看到婆婆陳琮英青年時期一身粗布衣裳的照片感慨道：“這件舊衣服，婆婆還拿來為剛出生的孫子做成新衣，真的很節儉。”



任弼時同志是偉大的馬克思主義者，傑出的無產階級革命家、政治家、組織家，他與陳琮英相濡以沫、並肩前行，共同構築了以忠立家、以廉治家、以勤建家、以儉持家的紅色家風，為廣大黨員幹部樹立了家風建設的典範。



據該市紀委監委主要負責同志介紹，展陳面積達500餘平方米，分為4個部分、13個單元，展出實物30餘件、照片130多幅，並設置了家風互動體驗區，讓觀眾在沉浸式體驗中傳承紅色基因、弘揚革命精神。



近年來，岳陽市把家風建設作為全面從嚴治黨的重要抓手，出台加強新時代領導幹部家風建設行動方案，系統部署“培根固廉”“示範踐廉”“警示促廉”等家風建設行動；建立廉潔文化與家風建設聯席會議制度，把家風建設融入部門職責；組建岳陽家風故事宣講團，邀請學者、講解員等，重點宣講當地紅色人物的家風故事，以通俗易懂的語言讓家風故事深入人心，營造崇廉拒腐的良好風尚。此外，該市把領導幹部配偶作為重點教育對象，組織市直單位“一把手”配偶參觀市反腐倡廉警示教育基地、召開家風建設交流會、贈閱廉潔家風教育讀本，持續推動家庭家教家風建設。