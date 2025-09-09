川渝：協同監督　破解交界區域治理難題

中評社北京9月9日電／據中國紀檢監察報報導，日前，川渝交界地區一座新建的跨河橋順利竣工，不僅解決了群眾的出行難題，更為重慶市永川區和四川省瀘州市兩地開展協同監督提供了堅實保障。



這座新建大橋，展現了川渝兩地跨域協同監督的制度優勢。項目推進初期，兩地紀檢監察機關聚焦工程質量監管、責任主體、協調機制等方面，加強溝通協商，探索建立協同監督工作機制，共同制定聯合監督清單，實行常態化溝通，確保監督同頻共振。



在開展聯合監督過程中，檢查組發現橋墩設計高度不足、安全防護措施缺失等問題，隨即啟動協同程序，召集兩地相關部門和施工方現場監督辦公，依據共同標準聯合下發整改通知書。整改期間，兩地紀委監委實施“雙線督辦”，分別督促屬地和施工方履職，並通過視頻、照片實時共享進度，確保清除安全隱患，規避了以往因標準不一導致的推諉扯皮現象。



針對交界地區治理易出現的責任模糊、標準不一、協調不暢等問題，永川區紀委監委與毗鄰地區共同制定59項重點協同監督事項，涵蓋生態環保、產業發展、民生保障等領域，通過“室組地”聯動、“組組”協同等方式，今年已開展聯合監督171次，推動整改問題103個，實現從“各管一段”到“全域共管”的轉變。



從一座橋的監督實踐到整個交界地區的治理創新，川渝兩地通過構建協同監督機制，有效破解了交界治理真空難題，為成渝地區雙城經濟圈建設提供了堅實的紀律保障。如今，協同監督已成為推動區域協同發展的有力抓手，讓交界地區群眾真正感受到實實在在的治理成效。