江蘇鎮江：靶向發力　立行立改提升巡察質效

中評社北京9月9日電／據中國紀檢監察報報導，近日，江蘇省鎮江市潤州區委巡察組工作人員再次來到官塘橋街道秀山村，明顯感受到整改帶來的變化：公路乾淨整潔，岔路口還裝了凸面鏡。



此前，潤州區委巡察組進駐秀山村開展巡察，有村民談及金潤大道通向村委會的道路兩旁綠植無人管理，拐彎處還看不見對向來車，非常危險，反映多次一直沒有解決。巡察組現場核實後，督促秀山村“兩委”落實整改，明確整改主體責任、整改時限和標準。該村組織人員對路段綠植進行修剪清理，同時對村內所有道路開展“拉網式”排查，最終將3條主幹道納入常態化治理清單，建立“定期清理＋動態養護”機制，確保道路通行環境安全整潔。



這一即知即改、立行立改的案例，是潤州區委巡察機構以民生為導向、提升巡察質效的縮影。為了讓巡察整改更精準高效，該區明確立行立改事項範圍，將損害群眾切身利益且短期內能解決的問題納入優先處置範疇，同步優化審批流程，建立快訴快辦綠色通道，明確巡察中發現符合條件的問題，巡察組可即時啟動報批程序，第一時間交辦給被巡察黨組織，督促其馬上就辦、真抓實改。



該區區委巡察機構堅持把維護群眾利益作為開展巡察工作的著力點，對近三年巡察中涉及的民生事項進行分類梳理，對接區信訪局、12345政務服務熱線等，系統歸集群眾投訴舉報信息，篩選高頻訴求和急辦事項，形成動態清單，為巡察工作靶向發力、精準破題提供指引。2024年以來，在對村（社區）巡察中，累計口頭交辦即時整改事項15件，下發立行立改通知書16份，推動各街道扎實辦好“一鎮街一實事”。



不僅如此，巡察組還推動職能部門聯動開展整治，針對充電難、停車亂問題，全區新建停車棚141處、設置充電口3284處；圍繞信息公開公示、綠化養護、設施設備維護、秩序管理、衛生保潔等領域，排查整改各類問題500餘條。