浙江杭州：優化服務　合力托起幸福餐盤

中評社北京9月9日電／據中國紀檢監察報報導，前不久，在浙江省杭州市臨平區一家老年食堂里，就餐老人張大伯向前來走訪的該區紀委監委第三派駐紀檢監察組工作人員說：“這里的菜合我們胃口，打包也很方便。”



今年以來，臨平區紀委監委聚焦老年食堂食品安全、服務質量、長效運營等關鍵環節，構建“監督＋閉環整改”機制，聯合相關部門及鎮（街道）組成工作組，通過實地查看等方式，對全區38家老年食堂開展監督檢查88次，發現標識不清、留樣不規範等問題24個。



老年食堂未按要求落實公示制度是工作組在監督檢查中發現的較為普遍的問題之一，臨平區紀委監委向區民政局發出整改提示。區民政局牽頭制定老年食堂規範指引，並多次召開整改推進會，督促落實食品安全公示制度，目前全區所有老年食堂有關問題均已整改到位。



該區民政局舉一反三，聚焦老年人豐富多樣的就餐需求，指導各鎮（街道）推出個性化定制飲食服務。臨平街道集中配送餐中心提供時令蔬菜購買服務，南苑街道則按節氣供應傳統小吃，精心準備的菜品贏得老人們的贊譽。



“臨平區紀委監委將繼續緊盯老年食堂管理問題，推動老年食堂更好滿足老年人美好生活需要，答好幸福晚年的民生答卷。”該區紀委監委相關負責同志表示。