湖北襄陽：督促整改　確保群眾用上放心水

中評社北京9月9日電／據中國紀檢監察報報導，打開水龍頭，清澈的自來水嘩嘩流出，在湖北省襄陽市襄城區歐廟鎮楊集村，村民楊大爺露出了滿意的笑容。



水質差、水壓低、水流小曾一度是當地群眾的煩心事，群眾還曾多次反映供水經營主體服務態度差、收費不透明、維修施工慢，影響生產生活。



該區紀委監委瞭解情況後，隨即跟進核實。據瞭解，該區水利局下屬二級單位區農村供水管理總站委托某民營企業經營管理歐廟鎮及周邊片區農村安全飲水工程，該企業投入、維護、服務均不到位，導致涉水反映問題居高不下。襄城區紀委監委循線深挖，發現區農村供水管理總站對該企業監督管理不到位，對群眾來訪推諉塞責，最終追責問責5名涉事人員。



針對監督檢查發現的供水設施建設不完善、供水保障能力不足、日常管護不到位等問題，該區紀委監委壓實水利部門行業監管責任、鄉鎮屬地管理責任，督促制定完善針對性整改措施。在監督推動下，歐廟水廠升級改造工程順利完工，困擾2000餘名村民的用水難題得到解決。



該區紀委監委聚焦農村供水領域突出問題，全面梳理摸排信訪舉報、12345政務服務熱線等渠道發現的問題線索，督促相關職能部門壓茬推進整改，實現從“解決一個問題”向“解決一類問題”延伸，切實保障群眾企業用水需求。今年以來，該區共排查整改涉水問題37個，建成6個集中供水工程、8個小型單村打井工程，惠及群眾18.71萬人。