手機家電製造，這些物質禁止超標

在哈爾濱東安汽車動力股份有限公司生產車間，智能生產設備對產品進行加工與組裝作業（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據人民日報報導，手機、家用電器、辦公電子設備等電器電子產品與我們的生產生活息息相關。強制性國家標準《電器電子產品有害物質限制使用要求》近日發布，將推動行業綠色轉型升級，切實維護消費者合法權益，助力企業更好對接海外市場。



隨著科技的快速發展和消費需求的持續增長，手機、家用電器、辦公電子設備、文教電子產品等在日常生活中廣泛應用。我國是全球最大的電器電子產品生產國和消費國，2025年上半年，我國智能手機產量5.63億台，微型計算機設備產量1.66億台。同時，我國空調的居民保有量7.8億台、彩色電視機5.5億台、電冰箱5.3億台、洗衣機5.02億台、電熱水器4.6億台。



這些產品的綠色水平和安全標準關係人民群眾的切身利益和生態環境的持續保護。近日，強制性國家標準《電器電子產品有害物質限制使用要求》發布，標準將於2027年8月1日起正式實施。“強制性國家標準的出台，將推動電器電子企業生產更多更好的綠色產品，惠及更多消費者。”工業和信息化部節能與綜合利用司司長王鵬表示。



企業生產依標準



4種重金屬元素、6類持久性有機污染物，有了明確限量要求



強制性國標的主要內容之一是明確限量要求。



標準針對鉛、汞、鎘、六價鉻等4種重金屬元素，以及多溴聯苯、多溴二苯醚、4種鄰苯二甲酸酯類物質等6類持久性有機污染物，在電器電子產品中的含量提出強制性限值要求，對相關生產企業形成有效約束，推動行業提升合規水平。

