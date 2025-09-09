老年玩具，讓八旬爺爺生活更有趣

在天津市河西區賓西樓居家養老服務中心，劉緩緩（右）陪老人在“老年大學”課上製作手工飾品（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據人民日報報導，身穿運動服，頭戴運動帽，浙江省杭州市拱墅區石橋街道新沁家園的花園里，早晨7點總能看到一個矯健的身影——81歲居民陳祖興，他最近愛上了老年玩具，只要天氣好，每天都要下樓擺弄一下。



在陳祖興家的客廳里，擺滿了孫子陳嘉琦為他買來的益智健身玩具——回彈乒乓球訓練器、趣味彈力對戰棋、套圈機、頭戴式拳擊球……這些玩具為陳祖興的老年生活帶來了不少快樂。



“這個回彈乒乓球訓練器，最合我心意。”陳祖興將回彈乒乓球拿到客廳中央，手中的球拍每揮動一次，乒乓球便會彈開一次，隨即又以不同的角度回彈。小小的客廳里，清脆的“乒乓”聲此起彼伏。



“這個玩具可以訓練身體的靈活度，有的玩具還能訓練反應力。”說罷，他跑到臥室門口，對著門框上懸掛的“眼疾手快抓棍機”凝神屏氣——5根彩色木棍隨機從透明管道滑落，他手腕輕抖穩穩攥住3根，引得老伴拍手叫好：“比昨天多抓了1根。”



陳祖興擦了擦額頭的汗，感慨道：“我年輕時就愛運動，以前想打球，得凑人、找地方、搬球桌，麻煩！現在好了，在客廳、樓下隨時能開打，筋骨也活動開了。”



去年重陽節，陳嘉琦為他網購了第一個老年玩具——趣味彈力對戰棋。起初陳祖興覺得“孩子氣”，直到對著棋盤琢磨出通關技巧，和陳嘉琦對弈也能取勝，他覺得這比看電視有意思多了。



“爺爺年紀越來越大，就想著買點玩具給他解解悶，順便鍛煉身體。”陳嘉琦說，這些玩具都是線上購買的，“有視頻介紹怎麼玩，玩具到家後，我再去教爺爺”。



在玩具豐富生活之前，陳祖興的日常鍛煉較為單調，基本是沿著固定路線散步。如今，抓棍機考驗反應速度，對戰棋牽引思維運轉，頭戴式拳擊球激發身體律動……這些看似簡單的玩具，給他的老年生活帶來了實實在在的變化。



每次在樓下玩，總會吸引路過的鄰居駐足圍觀，陳祖興熱情地分享著心得：“這些小玩意兒比保健品管用多了，動動手，練練腦，比天天坐在家里看電視、刷手機強百倍。”

