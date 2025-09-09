內塔尼亞胡稱即將攻入加沙城　警告居民離開

中評社香港9月9日電／以色列總理內塔尼亞胡8日說，以軍地面部隊正在集結，即將攻入加沙地帶北部的加沙城。他警告當地居民馬上離開。



內塔尼亞胡當天在特拉維夫市視察以色列空軍指揮中心時發出這一警告。他聲稱，以空軍過去兩天內在加沙城摧毀多座巴勒斯坦武裝人員使用的高層建築，而這僅僅是“加沙城地面行動的開端”。



新華社報導，以色列國防軍發表聲明說，以軍4名士兵8日早晨在加沙城附近遇襲身亡。這起事件發生在以軍已展開數周地面行動的加沙城外圍。以《國土報》援引以軍初步調查結果報導，這些士兵結束夜間行動，乘坐一輛坦克返回在加沙城北部謝赫·拉德萬社區外的營地時，遭到3名巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝人員襲擊。武裝人員向坦克艙門內投擲一個爆炸裝置，並與其他以軍士兵交火。



據《國土報》報導，2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，已有459名以軍士兵在加沙地帶身亡。其中，自以色列3月中旬撕毀與哈馬斯的停火協議以來，已有54名以軍士兵在加沙地帶身亡。



內塔尼亞胡7日說，以軍正在清除加沙地帶巴勒斯坦武裝組織的基礎設施和建築樓體，正在打擊加沙城這一哈馬斯在加沙地帶最後的堡壘。隨著以軍擴大行動，已有約10萬名平民離開加沙城。



以色列安全內閣8月上旬批准由以軍接管加沙城的計劃，在國內外引發譴責和反對。以國防軍發言人埃菲·戴弗林4日稱，以軍已控制加沙城40%的區域，後續將擴大並強化軍事行動。