最高法發布反不正當競爭典型案例

8月22日，國務院新聞辦公室在北京舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會，國家市場監督管理總局局長羅文，國家市場監督管理總局副局長柳軍，國家市場監督管理總局副局長、國家標準化管理委員會主任鄧志勇，國家藥品監督管理局副局長楊勝介紹“十四五”時期市場監管高質量發展成就，並答記者問。（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據人民日報報導，最高人民法院8日發布2025年人民法院反不正當競爭典型案例，這批案例共8件，涉及仿冒混淆、侵害技術秘密、商業詆毀、網絡不正當競爭行為的認定及反不正當競爭法一般條款的適用等重要法律問題，涉及電商平台、養車服務等線上線下產業領域，以及人工智能、直播平台等新技術新業態。



在一起案件中，大某公司、張某在未取得華某公司授權許可的情況下，使用其控制的多個抖音賬號，製作發布大量帶有涉案商標及標識的短視頻作為直播主要流量入口，在不當引流後把裝修與華某公司線下實體店高度相似的直播間作為直播帶貨的固定背景，並通過直播間貼片、主播著裝、語言和行為、產品擺放等方式使用涉案商標及標識，銷售紐某等品牌的數碼產品，賺取帶貨傭金。法院審理認為，大某公司、張某共同侵害了華某公司註冊商標專用權並構成不正當競爭，判決賠償華某公司經濟損失及合理維權費用110萬元。