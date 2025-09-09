柏林國際消費電子展上吹起“中國智造”風

中評社北京9月9日電／據新華社報導，2025年柏林國際消費電子展5日至9日在德國柏林舉行，共吸引全球約1900家展商參展。眾多中國企業攜創新產品與技術亮相，展示在消費電子領域的最新成果，引起廣泛關注。



在海爾公司展區，一台可精準識別食材種類、主動調節保鮮環境的冰箱格外引人注目。工作人員介紹，這台冰箱搭載海爾最新科技成果“AI之眼”，具備感知和主動服務能力。搭載同樣技術的洗衣機，可以檢查筒內衣物重量、顔色，自動選擇最優洗護程序。海爾歐洲區總經理晏小明表示，“中國智造”正在全球市場體系中爭取“引領者”地位，海爾就是其中一員。



憑借多項前沿創新成果，海信公司在本屆展會上獲得最佳家庭娛樂、最佳設計等多項創新大獎。不少參觀者拿出手機記錄拍攝其展出的全球最大116吋RGB－Mini LED電視。海信視像科技股份有限公司總裁李煒告訴記者，這款電視已經實現量產。“我們希望讓尖端顯示技術觸及更廣泛用戶，將‘好畫質’從實驗室概念轉化為走進千家萬戶的現實產品。”



在大疆展區，想要“試駕”Avata 2無人機的參觀者排起長龍。借助飛行眼鏡和穿越搖杆，這款無人機可以提供第一視角飛行體驗，一位正在體驗的參觀者不時發出驚嘆聲。而在展區另一側，大疆新發布的一款僅有16克重的無線麥克風DJI Mic 3也頗受關注。展區負責人介紹，這款麥克風體積雖小但收音功能強大，集成了四聲道輸出、自動增益調節等專業功能。



在地面清潔機品牌HIZERO赫茲展台，眾多參觀者被一台採用“免吸力清潔技術”的掃拖一體機吸引。工作人員介紹，這項技術可以低噪音清除多種幹濕污漬，不釋放灰塵和過敏原，同時機身易於清潔、避免堵塞發臭。該公司首席執行官李開玖告訴記者，這款自主研發的產品進入歐洲市場後，受到很多消費者的歡迎。



總部位於紐約的通信和商業咨詢公司美訊專注於為中國企業提供一站式出海服務，今年共支持超過30個中國品牌來到柏林國際消費電子展。美訊首席執行官克裡斯·佩雷拉在接受新華社記者採訪時表示，過去海外對中國品牌的印象更多停留在“供應鏈很強”“價格有優勢”等。但現在，越來越多的海外合作夥伴和競爭對手開始對中國企業敏銳的市場適應和自我迭代能力感到敬佩。面對海外市場環境以及以人工智能為代表的新技術浪潮時，中國企業迅速適應，持續創新，拓展了新的機會和路徑。

