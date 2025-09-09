富權：邱義仁會否重施“割喉割到死”戰術？

中評社香港9月9日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：邱義仁會否重施“割喉割到死”戰術？以下為文章內容。



民進黨及其側翼團體發動的“大罷免”慘遭大失敗後，賴清德擔心將會危及二零二六年“九合一”選舉及“二零二八”大選的選情，在丟失更多的縣市長席位之後，更是喪失執政黨的地位，因而提前進行選戰部署。雖然是“逼退”黨團總召柯建銘不逮，但也召來有“戰狼”之稱的徐國勇擔任民進黨秘書長。緊接著，於上週三的中常委會議宣布成立二零二六年選舉對策委員會，聘請“總統府資政”邱義仁、民進黨祕書長徐國勇擔任選對會共同召集人，其他成員包括：民進黨“湧言會立委”王定宇、“蘇系立委”張宏陸、“正國會”中常委陳茂松、“英系立委”莊瑞雄、“民主活水立”委陳培瑜、“綠色友誼連線”中執委林益邦、“新潮流系”劉維鈞，一共九人，主要派系代表幾乎到齊。但就沒有按照以往慣例，安排黨團總召柯建銘“入列”，可見賴清德對柯建銘“恨之入骨”，怨懟他“無啦啦，整撻疤”地攪出個“大罷免，大成宮”，害得民進黨“雞毛鴨血”。其實，賴清德自己更是“戰犯”之一，他不但是全力支持“大罷免”並以“團結十講”作助攻，因而“打掉雜質”之說更是為“大罷免，大失敗”“踢”了“臨門一腳”。



按照民進黨過去慣例，“選對會”是在大選的一年之前成立；而今次針對的“九合一”選舉，是在二零二六年十一月初進行投票，因而今次“選對會”是提前了兩個月成立，可見賴清德對“大罷免，大失敗”可能會嚴重影響民進黨在“九合一”選舉的選情，是心中有數，而且頗為焦急憂慮。實際上，賴清德在與黨籍“立委”餐敘時，就指出有“三隻黑天鵝”影響民進黨的執政地位，其中一隻“黑天鵝”就是“大罷免”失敗（其餘兩隻是美國關稅和風災）。



但賴清德不是以改善施政，爭取民心方面著手試圖挽回敗局，而是“死牛一邊頸”地繼續走強硬路線。除了自己仍然是冥頑不化之外，找來有“戰狼”之稱的徐國勇接任民進黨秘書長，更是召回“新潮流系戰略之神”邱義仁，與徐國勇一道擔任“選對會”的共同召集人。因而可以想見，民進黨在“九合一”大選中的選戰策略，仍然是強硬對抗式的手段，甚至不惜再次祭出“割喉割到死”的戰術。



實際上，“割喉割到死”是邱義仁發明的選戰策略，更是他個人的“專用標籤”。二零零四年三月二十日的“總統”大選，民進黨在以“兩顆子彈”扭轉戰局，讓民調一路走低的陳水扁絕處逢生地獲得連任後，於當年四月成立“立委輔選策略小組”，以操盤將於年底進行的“立委”選舉，陳水扁委任邱義仁為召集人。四月十三日，在“立委輔選策略小組”的第一次會議時，邱義仁說，年底的“立委”選舉，民進黨要延續“總統”大選的“割喉”策略，“割到斷為止”。

