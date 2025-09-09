“謊言工廠”：起底美國認知戰的歷史與套路

中評社北京9月9日電／據新華社報導， 美國特朗普政府上台以來，多次表示將關閉美國國際媒體署及其下轄的美國之音等機構，理由是它們都是民主黨的“傳聲筒”。就在日前，特朗普政府宣布將裁減約500名美國之音雇員。



設立83年來，美國之音以所謂“傳播自由民主”之名，行意識形態滲透之實，是名副其實的“造謠機器”，也是美國“謊言工廠”的重要一員。



從報紙刊物到廣播影視，從網絡遊戲到社交媒體，從網紅運營到算法推薦……長期以來，美國政府通過多種方式進行思想滲透、操縱國際輿論、塑造他國認知，謀求以“思想殖民”維護自身霸權。



“謊言工廠”的“造謠之音”



“83年來，‘赫赫有名’的美國之音首次陷入沉默。”今年3月，美國之音總監邁克爾·阿布拉莫維茨一聲長嘆。當時，入主白宮不久的特朗普下令削減美國國際媒體署規模，其旗下美國之音電台、自由歐洲電台、自由廣播電台、自由亞洲電台、古巴廣播辦公室等多個機構遭資金“斷供”，數百名員工陸續被解雇。



數十年來，這些機構充當美國政府散播謠言的“急先鋒”，試圖以美式敘事和價值觀重塑各國人民的認知，在世界多地留下黑歷史。



美國之音電台成立於1942年，其最初的任務是開展反納粹宣傳，冷戰後重點轉向針對蘇聯，充當意識形態對抗的“輿論打手”。自由歐洲電台和自由廣播電台於20世紀50年代開始運營，在美國中央情報局指導下向歐洲傳播“親美反蘇”信息。



曾在德國慕尼黑工作的自由廣播電台雇員維諾格拉多夫說，電台大部分材料由美國國務院提供，還有一些由電台“編造”，慣用手法包括：歪曲蘇聯報刊內容、捏造所謂“從蘇聯出逃人員言論”和“蘇聯聽眾來信”等，有時還讓同一個人一天內假扮多個身份在廣播節目中造謠。

