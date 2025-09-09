以軍在加沙軍事行動造成至少59人死亡

9月8日，加沙城一座高層建築遭以色列軍隊空襲後升起濃煙，民眾紛紛躲避。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社綜合巴勒斯坦通訊社報導，以色列軍隊8日當天在加沙地帶多地的軍事行動造成至少59名巴勒斯坦人死亡。



報導說，以軍當天襲擊加沙地帶北部加沙城多個地點，襲擊目標還包括中部努賽賴特難民營一處人群、南部馬瓦西地區一處流離失所者居住的帳篷、南部汗尤尼斯市一處等待領取援助物資的人群。



加沙地帶民防部門發言人馬哈茂德·巴薩勒8日發表聲明說，過去72小時內，加沙城5棟超過7層的高層建築遭轟炸，這些高層居民樓共有209套公寓，每套容納至少20人，這導致4000多人無家可歸。



以色列國防軍8日發表聲明稱，以軍當天空襲並摧毀加沙城一棟“被巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）利用”的高層建築。



加沙地帶衛生部門8日公布的數據顯示，自3月18日以色列恢復對加沙地帶的軍事行動以來，以方在加沙地帶的軍事行動造成近1.2萬人死亡、超過5.1萬人受傷。此外，過去24小時內，加沙地帶又有6人死於饑餓或營養不良，其中包括2名兒童。



巴勒斯坦通訊社還報導，以軍8日在約旦河西岸北部傑寧難民營的行動中打死兩名14歲巴勒斯坦少年，打傷多人。以軍尚未就此回應。



本輪巴以衝突2023年10月爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過6.4萬名巴勒斯坦人死亡；在約旦河西岸，將近1000名巴勒斯坦人死於以色列軍警或武裝定居者之手。

