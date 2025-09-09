港人可用AlipayHK深圳退稅　即時到賬

港人在深圳購物取得退稅單後，前往AlipayHK合作的指定地點包括六個出入境口岸退稅點，即可辦理手續。（大公報） 中評社香港9月9日電／港人北上消費熱度持續，以往港人離境退稅需依賴信用卡或現金結算，存在流程繁復、資金到賬周期長、外幣兌換損失等問題。電子支付工具支付寶香港（AlipayHK）宣布，昨日（8日）起用戶可以在深圳熱門商圈辦理退稅手續，款項將快速直接存入電子錢包賬戶，方便用戶回港後，將退稅款額用於消費、繳費及公共交通等。



大公報報導，新安排之下，港人由昨日起，在深圳超過1500間退稅商店購物，並提供退稅單，即可到AlipayHK合作的熱門商圈，例如深圳福田星河COCO Park的集中退付點或六個出入境口岸，完成辦理即買即退或一般離境退稅手續。



消費者只要於AlipayHK首頁搜尋“退稅”進入相關小程式，並揀選相關目的地退稅，或掃描退稅服務點Alipay＋退稅受理台卡即可顯示退稅碼，一掃即可將退稅款項極速以港幣存入AlipayHK賬戶，與過往退稅到信用卡或銀行賬戶相比，大幅節省時間。



港首個電子錢包支援離境退稅



深圳市稅務局第二稅務分局局長戴文忠表示，很高興港人離境退稅服務有關安排首發落戶深圳，預計將提升港人在深消費意願。



支付寶香港行政總裁李咏詩表示，去年逾200萬港人使用公司旗下的電子錢包AlipayHK北上消費，使用人數屢創高峰，數據顯示港人特別喜愛在深圳消費，支付寶香港和深圳市稅務局今次攜手推動政企合作創新，讓AlipayHK成為香港首個支援在深離境退稅的電子錢包，為用戶提供更多方便。



另外，昨日起至9月26日使用AlipayHK北上消費，用戶更可享有首10筆打折優惠，更有逾100個合作商戶和商場優惠，最高可達人民幣1988元，當中包括格倫菲爾口腔、COSTCO深圳店等。