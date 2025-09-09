美航天局將啟動3D打印模擬艙火星任務實驗

中評社北京9月9日電／據新華社報導，美國國家航空航天局日前宣布，將於10月啟動一項火星環境模擬任務。4名志願者將在位於美國得克薩斯州休斯敦的約翰遜航天中心一個3D打印模擬艙內，進行為期378天的模擬火星任務，旨在為未來載人火星探索任務作準備。



據介紹，這4名志願者分別是羅斯·埃爾德、埃倫·埃利斯、馬修·蒙哥馬利和詹姆斯·斯派塞。他們將於10月19日進入面積約158平方米的“火星沙丘一號”模擬艙，預計2026年10月31日完成任務。



模擬任務期間，4名志願者將開展多項科學研究和日常運行任務，包括模擬火星表面行走、蔬菜種植、機器人操作等。同時，他們還將測試多項專為火星及深空探索設計的新技術，如飲用水分配系統和診斷醫療設備等。



美國航天局表示，這項任務是該機構“宇航員健康與任務表現探索模擬計劃”（CHAPEA）的一部分。通過模擬火星任務中宇航員可能面臨的多重挑戰，包括資源受限、設備故障、通信延遲、長期隔離和封閉等，並開展高強度模擬艙外活動，研究團隊將評估火星任務中的潛在風險及幹預措施，為未來深空探索任務決策提供科學依據。



CHAPEA項目首席研究員格蕾絲·道格拉斯表示，研究團隊將在模擬任務中收集志願者的認知與體能表現等數據，以深入瞭解資源受限及長期深空任務對宇航員健康和任務執行表現的潛在影響。這些信息將有助於美航天局制定科學決策，確保未來載人火星探索任務安全、順利實施。



