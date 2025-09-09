港匯聚中外數據　發展智慧城市具優勢

智慧城市聯盟成立十周年暨大灣區低空經濟聯盟成立一周年酒會昨晚舉行。 大公報 中評社香港9月9日電／智慧城市聯盟十周年暨大灣區低空經濟聯盟一周年酒會昨晚舉行，800多位科技界、政商界嘉賓出席，包括特區政府官員，創科界、學術界、工商界及傳媒界的代表，以及外國駐港領事、商務專員及外國商會代表。



﻿大公報報導，財政司司長陳茂波致辭時表示，香港同時匯聚內地和國際數據，是推動智慧城市發展的獨特優勢，特區政府致力於推動數據的開放、應用和互通，期望兩個聯盟加強人才培訓與國際交流，提升香港在智慧城市領域的國際影響力和話語權。智慧城市聯盟和大灣區低空經濟聯盟的相關負責人認為，未來人工智能將變成生活的一部分，而低空經濟的應用發展將把想像變成事實，他們對香港數字轉型和未來發展充滿信心。



陳茂波說，特區政府圍繞開放、應用和互通制定關於數據運用的政策，讓數據更深度接入生活的各個層面，讓它的價值更全面、更高效的釋放出來。特區政府目前提供超過5600個數據集，年度下載量已經突破600億次，未來亦會適時、適度進一步擴大數據開放的範圍。特區政府在城市管理、交通、環境、社福等方面更廣泛應用數據以支持決策和進行規劃，也希望通過共享數據讓公私營的服務可以更便捷和普惠包容。



陳茂波：加強人才培訓與國際交流



陳茂波強調，在“一國兩制”下，香港同時匯聚內地和國際數據，是推動智慧城市發展的獨特優勢，對香港在人工智能、大數據和醫藥產業領域的研究和發展，也有很大的促進作用。在中央相關部委支持下，特區政府前年已與廣東省制定《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》，促進兩地數據的安全流通。與此同時，特區政府亦正在河套深港創科園，推動數據以及資金、人才和其他生產要素自由流動的政策。



陳茂波期望，兩個聯盟進一步助力香港的智慧城市建設。一是鼓勵創新科技的研發與應用，開拓更多應用場景；二是推動政、產、學、研、投全鏈條與城市發展的更緊密結合；三是加強人才培訓與國際交流，提升香港在智慧城市領域的國際影響力和話語權。



提交智慧城市藍圖 考察多個城市



智慧城市聯盟創辦人兼督導委員會主席、大灣區低空經濟聯盟創會會長、立法會議員葛珮帆致辭說，智慧城市聯盟自成立以來，先後向政府提交了三份智慧城市藍圖建議書。大灣區低空經濟聯盟推動了超過20個項目參與低空經濟監管沙盒項目，又分別到內地多個城市考察，將內地發展低空經濟的經驗帶回香港。本屆政府正全力推動創科發展，“發展低空經濟工作組”更以前所未有的速度發展低空經濟，兩個聯盟對香港未來充滿期待及信心。



智慧城市聯盟會長、大灣區低空經濟聯盟名譽秘書長楊文銳致辭說，智慧城市發展離不開科技、政策、應用三個重要元素，未來人工智能就如水和電變成生活的一部分，低空經濟的應用發展將把想像變成事實。他堅信跨界合作是成功的關鍵，聯盟將繼續與政府及各界攜手為香港數字轉型發展共同努力。



智慧城市聯盟2015年底成立，匯聚一群來自不同公司和機構的專業人士，為香港發展成為一個世界級的智慧城市，在政策和標準層面提供專業意見和建議。民建聯、智慧城市聯盟、中國移動香港、中國聯通國際、中國電信國際及中旅國際投資，2024年9月共同發起成立大灣區低空經濟聯盟，以協調各持份者助力政府推動大灣區低空經濟發展。