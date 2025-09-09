日本自民黨有意於10月4日舉行黨總裁選舉

9月7日，日本首相、執政黨自民黨總裁石破茂在日本東京首相官邸舉行的記者會上發言。（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，日本首相、執政黨自由民主黨總裁石破茂7日宣布辭職後，自民黨有意於10月4日舉行新任黨總裁選舉。



據《朝日新聞》等多家媒體報導，自民黨8日在黨總部召開會議，商討新任黨總裁選舉相關事宜。多名自民黨官員會後向媒體透露，該黨有意於9月22日發布黨總裁選舉公告，並於10月4日進行投計票。自民黨總裁選舉管理委員會定於本月9日討論這一方案，最早有望當天在總務會上正式決定。



根據消息人士的說法，本屆自民黨總裁選舉將採取“黨員參與型”方式投票。根據選舉規則，295名自民黨籍國會議員每人1票，地方議員、普通黨員和“黨友”即註冊支持者的投票折合為295票，合計590票，得票過半者當選總裁。



根據自民黨相關規定，黨總裁在任期內辭職的情況下，通常以“簡化型”方式投票選舉新總裁，即省略黨員和黨友投票環節，僅由該黨國會議員和全國47個都道府縣的代表投票。



自民黨消息人士透露，本屆黨總裁選舉本應採取“簡化型”方式，但考慮到自民黨眼下人氣低迷，該黨最終決定採取“黨員參與型”，以更廣泛聽取意見。