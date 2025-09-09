他信抵達泰國最高法院，宣判是否重新服刑

2025年9月9日，在泰國首都曼谷，泰國前總理他信（左）和女兒佩通坦·欽那瓦（右）抵達最高法院。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，泰國前總理他信9日上午抵達泰國最高法院。法院當天將就他信的“14樓案件”進行宣判，判決結果將決定他信是否應重新進入服刑程序。



最高法院政治職務人員刑事案件庭當天傳喚他信和曼穀特監區獄長。為維持秩序，法院附近部署警力，出入法院受到嚴格限制。



2023年8月，他信結束流亡生活回到泰國後被捕入獄，不久後因健康原因被送往警察總醫院，在醫院14樓接受治療近180天，隨後獲釋，引發外界關於他是否真正服完刑期的爭議。2025年1月，一名前民主黨議員向法院提出控告，要求調查他信在醫院服刑是否合法。



據泰國媒體報導，如果最高法院裁定，在執行刑罰期間，國家機關濫用職權、利用法律漏洞幫助他信逃避服刑，而他信本人知情並受益，他信將重新進入服刑程序，法院同時將追究相關國家機關人員的責任。



本月4日，他信搭乘私人飛機從曼穀起飛，稱將前往新加坡就醫，但最後降落在阿聯酋杜拜，引發廣泛關注。5日淩晨，他信在社交媒體上就此作出解釋，並說自己將返回泰國，親自出庭。8日下午，他信的私人飛機抵達曼穀。



他信自2001年起任泰國總理，2006年因政變下台，此後長期流亡海外，但依然在泰國政壇中擁有重要影響力。



去年8月，他信的女兒佩通坦·欽那瓦當選新任泰國總理。今年8月29日，泰國憲法法院裁決佩通坦違反憲法，解除其總理職務。泰國媒體認為，如果9日的判決結果對他信不利，將大大削弱欽那瓦家族在泰國的影響力。