“蘇格蘭飛人”的抗戰情緣

中評社北京9月9日電／據新華社報導，對於英國蘇格蘭人來說，100多年前曾獲得奧運冠軍的埃裡克·利德爾可謂家喻戶曉，但他們未必知道的是，這位“蘇格蘭飛人”還有個中文名字叫“李愛銳”，他生於中國，逝於中國，在抗日戰爭中盡其所能幫助了很多中國人。



1902年，埃裡克·利德爾出生於中國天津，父母都是蘇格蘭傳教士。他後來返回英國，並畢業於愛丁堡大學。1924年，他以47秒6的成績，成為巴黎奧運會男子400米項目金牌得主，刷新了當時的奧運會和世界紀錄，被譽為“蘇格蘭飛人”。以他的奧運故事改編的電影《烈火戰車》曾獲得奧斯卡四項大獎。



百年之後，他在入選蘇格蘭體育名人堂時，仍在“最受歡迎的蘇格蘭運動人物”公眾投票中高居榜首。如今，以他的名字命名的社區中心在愛丁堡運作，為老人等群體提供保健服務和活動場所。



奪得奧運冠軍無疑是李愛銳的人生亮點。“但他生命中最令人敬佩的部分，其實發生在巴黎奧運會之後，尤其是在中國抗戰期間和戰俘集中營裡的經歷。”社區中心項目經理卡羅琳·克拉克對記者說。



巴黎奧運會後，李愛銳選擇回到中國，在天津新學書院擔任教師，其間參與設計、推動建造天津民園體育場。



1937年全面抗戰爆發，從事教職的李愛銳並未選擇撤離，他前往河北，奔走在鄉間教書，並為流離失所的百姓送去藥品。



李愛銳的侄女休·卡頓告訴記者，李愛銳的妻子弗洛倫絲·麥肯齊曾講過這樣一個故事：為了越過日軍封鎖救助當地百姓，李愛銳把一根法棍面包掏空，把錢塞進去，再把面包頭蓋上，背在包裡假裝是午餐。他因此得以順利通過關卡，把錢送到當地百姓手中。



1941年，局勢進一步惡化，李愛銳安排懷孕的妻子和兩個年幼的女兒赴加拿大避險，自己毅然留在中國。1943年，李愛銳被日軍逮捕，後與近2000名英美僑民一起被日軍押送至山東濰縣（今濰坊）集中營。