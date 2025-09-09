中東戰地手記：約旦河西荒原上的擴張與掙扎

這是8月26日在約旦河西岸猶太人定居點馬阿勒阿杜明附近以方規劃的“E1區”拍攝的巴勒斯坦兒童。 中評社北京9月9日電／據新華社報導，從耶路撒冷一路向東，地勢逐漸下降，空氣變得越發悶熱。這片由以色列控制的約旦河西岸荒原上，沿途路標都指向同一個目的地——馬阿勒阿杜明。



這是約旦河西岸最大的猶太人定居點之一。一幢幢房屋綿延排列，一眼很難望到邊。尚未走近，僅憑遠眺，也能被這處猶太人定居點的規模之大所震撼。



走進馬阿勒阿杜明，住宅排列整齊，道路寬闊平整，超市、商場、運動場等配套設施齊全。定居點內有十幾輛大巴，可將居民運送至以色列境內的城市或位於約旦河西岸的其他猶太人定居點。



馬阿勒阿杜明市長蓋伊·伊夫拉赫對記者說，馬阿勒阿杜明目前約有4.1萬居民，“E1區”建成後，預計將增加約1.5萬居民。



然而在古老的荒原上，潛藏著新的暗流。今年8月，以色列國防部下屬的民政管理局高級規劃委員會批准在耶路撒冷以東和馬阿勒阿杜明之間的“E1區”建造3401套定居點住房。“E1區”面積約為1200公頃，自20世紀90年代起便被以色列納入規劃，但因國際社會壓力屢遭擱置。此次以色列批准推進“E1區”計劃，不出意料地再次激起國際社會譴責聲浪。



站在馬阿勒阿杜明的一處高地，可以清楚看到以方規劃的“E1區”。不少貝都因人仍在那里生活。沿著1號公路，記者來到一處阿拉伯游牧民族貝都因人的聚居點。他們的房屋大多由破舊鐵皮和鋁合金搭建而成，空氣中混合著垃圾和羊糞的刺鼻氣味。令人不安的是，他們常年面臨來自極端猶太定居者的暴力襲擊威脅。



“我們沒有選擇，我們也無處可去！”60歲的阿蔔杜拉·阿拉拉一家在這個聚居點生活了幾十年，如今可能會隨時被驅逐。他告訴記者，一些貝都因人已經收到了以色列發出的驅逐令。



據悉，“E1區”計劃不僅涉及耶路撒冷以東的巴勒斯坦社區，還可能導致數十個貝都因社區被迫遷離。受影響的社區多達47個，其中大多數依賴畜牧和小規模農業為生。如果他們被迫離開，不僅意味著失去土地和房屋，更意味著失去教育與未來。